Cullera reforça la prevenció a les platges amb la incorporació de 38 informadors

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

L’Ajuntament de Cullera ha reforçat les mesures de prevenció i conscienciació que implementa a les seues platges per a fer front a la pandèmia de la COVID-19. Ho fa des d’este cap de setmana amb la incorporació de 38 auxiliars de platja contractats per la Generalitat que s’encarreguen d’oferir informació sobre normes de protecció i mesures preventives.

Estos informadors estaran durant els mesos d’estiu als arenals cullerencs amb la finalitat de conscienciar els banyistes sobre les mesures de seguretat que han de complir.

El regidor de Platges, Salva Tortajada, ha detallat que els informadors tenen la tasca principal de «controlar que la gent complisca totes i cadascuna de les normes que hem contemplat en el pla de contingència local, així com les mesures que se’ls marca des de la Generalitat».

Entre les seues principals funcions també es troben la d’informar sobre les mesures de prevenció i protecció, controlar les zones així com supervisar la distància social entre persones, para-sols i per la vora de la mar.

La contractació partix d’un programa autonòmic per a recolzar i complementar els serveis municipals tant en les zones de bany i d’arena com en els accessos a les mateixes.

A més, Tortajada ha informat que «des de l’Ajuntament també hem contractat huit informadors mediambientals addicionals – que se sumen als altres 38 – els quals supervisen al llarg de tota la platja qualsevol desperfecte o deficiència que puguen trobar a més de realitzar enquestes per conéixer els hàbits dels banyistes i ajudar a perfeccionar les mesures de seguretat implementades».

Prèviament a la seua incorporació, a banda del curs de formació de la Generalitat tots ells han realitzat un curs on se’ls ha explicat quines són les mesures i normes del pla de contingència elaborat per l’Ajuntament de Cullera.

Platges segures

Entre altres accions informatives el consistori ha col·locat a les entrades de les platges cartells informatius i senyalització sobre quines són les normes d’ús i les accions que està duent a terme a la protecció dels usuaris. Unes mesures que també s’estan comunicant contínuament pels canals oficials de xarxes socials del consistori així com a través dels drons de la Policia Local que periòdicament volen per la costa cullerenca advertint mitjançant missatges de veu sobre estes mesures.

Les principals normes que han de complir-se són les de distanciament social de dos metres, distanciament entre para-sols de quatre metres, distància de sis metres a la vora de la mar per a facilitar el passeig per esta zona, el control de l’aforament mitjançant drons i una aplicació pròpia que a través d’un mapa cartogràfic permet consultar l’estat de les platges a temps real, els punts d’entrada i eixida per les passarel·les o la desinfecció i neteja de les infraestructures durant almenys tres vegades al dia.

La incorporació d’estos auxiliars de platja se suma a les accions del pla de contingència local impulsat per l’Ajuntament de Cullera amb la finalitat d’extremar les mesures de seguretat. Un pla que pretén conscienciar a la ciutadania i al turisme per tal d’ajudar a convertir la ciutat en un destí segur.