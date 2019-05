Cullera reforça la seua promoció turística en el mercat basc

Connect on Linked in

La localitat acudix per segon any a la fira Expovacaciones on s’espera una afluència de quasi 80.000 visitants

Cullera estarà present des de hui i fins al 12 de maig en la fira Expovacaciones, una trobada de referència en el sector turístic que tindrà lloc al Bilbao Exhibition Centre de Barakaldo.

S’esperen uns 80.000 visitants al llarg de les jornades, tant del País Basc com d’altres zones del nord espanyol. Allí podran visitar l’estand de Cullera i conéixer les propostes turístiques locals, les seues platges, patrimoni, cultura, oci i gastronomia.

La localitat repetix en Expovacaciones per segon any consecutiu per a establir-se com a destinació de referència en la zona i captar i fidelitzar clients.

A la cita acudiran 228 expositors de tota la geografia espanyola i 11 expositors internacionals, amb presència de països com França, Suècia, Portugal, Regne Unit, el Marroc o Iran.

La fira celebra enguany la seua quaranta edició i se suma a la llista d’esdeveniments turístics aprofitats per la localitat per a promocionar-se com Fitur o la B-Travel de Barcelona.

Promoció online

A principi d’any Cullera va posar en marxa la web culleraexperiences.com a través de la qual l’usuari pot contractar paquets vacacionals per a realitzar escapades temàtiques. Entre les propostes, turisme d’experiències, cultural, nàutic o per a gaudir de la naturalesa en família.

També enguany s’han oferit paquets turístics a més de 45.000 agents de viatges de tota Espanya en una aposta per la paquetització del producte turístic local.