Cullera reforça l’assistència sanitària a les platges amb un SAMU

El Servei d’Assistència Mèdica d’Urgències, ubicat a la zona del Racó, permetrà atendre qualsevol tipus d’emergència

Les platges de Cullera compten durant tot l’estiu amb un Servei d’Assistència Mèdica d’Urgències (SAMU) per tal de reforçar l’assistència sanitària. Degut a que les restriccions de la Covid-19 impossibiliten obrir el consultori del Racó, una zona molt freqüentada per veïns i turistes, en estreta col·laboració entre Sanitat, 112 i l’Ajuntament ha habilitat esta unitat per atendre qualsevol emergència.

Segons ha explicat l’alcalde de la ciutat, Jordi Mayor, el servei està “en un lloc molt pròxim que ens permetrà augmentar la seguretat, atendre qualsevol incidència, donar una resposta ràpida en situacions d’emergència i millorar el servei mèdic a la ciutadania i visitants”.

El SAMU va dotat amb un equip format per personal mèdic, d’infermeria i tècnic d’emergències sanitàries, segons detalla la directora del Servei d’Emergències Sanitàries (SES), Begoña Arcos. La unitat atendrà des de les 9 del matí fins les 9 de la nit durant els mesos d’estiu.

A este servei que reforça l’assistència sanitària, la regidora de Sanitat, Susi Melià, ha detallat que “se sumen altres que reforcen l’assistència mèdica en la temporada estival com el consultori de l’Oasis en horari de matí i vesprada i el del Far de matí”. A més, els centres de salut de la Diagonal i del Raval també funcionen durant tot l’any.

Crida a la responsabilitat

Durant l’acte de presentació d’este dispositiu, el primer edil ha volgut fer una crida a la ciutadania davant l’augment de contagis per Covid-19 que està haguent en tot el territori espanyol. “Demanem a la gent més jove, que es la que no està vacunada i és la que a hores d’ara té més risc d’agafar la malaltia, que estem en la recta final i açò no entén d’edats ni de zones i anem a dependre del que hem depès fins ara: de la responsabilitat individual i el bon comportament”, alerta Mayor.

D’acord amb les recomanacions i directrius de les autoritats sanitàries, l’alcalde ha fet èmfasi en utilitzar la mascareta en qualsevol espai, limitar els contactes socials en la mesura del possible i guardar quarantena de 10 dies si hem estat en contacte amb un positiu.