Cullera reforça les seues mesures de seguretat davant el coronavirus i tanca les platges a partir de les 22.30h

L’Ajuntament de Cullera ha decidit clausurar les seues platges a partir de les 22.30 hores. Una decisió que vol evitar possibles activitats d’oci nocturnes en les quals no es respecten les mesures de seguretat bàsiques de prevenció del coronavirus com ara la distància social o l’ús de la mascareta i evitar les reunions de grups grans de persones a la platja. Cullera vol posar fi a les trobades socials susceptibles de provocar contagis i que suposen un risc per a la salut pública, com per exemple el botelló. Al llarg d’este estiu, Cullera ha demostrat ser un destí segur i continua posant mesures perquè continue sent així. La mesura, que també afecta l’activitat dels chiringuitos, va entrar en vigor ahir sent un complement a les ja acordades per la Generalitat. Estes mesures tindran un caràcter temporal, la revisió de les quals es farà dins de 21 dies. Entre les més destacables com ja es sap, es troben la suspensió de l’activitat en discoteques, salons de ball, karaokes i bars de copes i la prohibició de fumar en espais públics si no es pot mantindre una distància mínima interpersonal de dos metres. Respecte al sector de l’hostaleria, on s’inclouen locals de restauració, terrasses i bars o restaurants, s’haurà d’assegurar una distància mínima d’1.5 metres entre clients o grups de clients, tant en l’interior com en l’exterior de l’establiment. A més, el màxim de persones per taula o grups de taules serà de deu i l’hora de tancament s’establix a la 1 de la matinada, podent acceptar els últims clients fins a les 00 hores. La resolució recorda la prohibició dels botellons i establix la necessitat d’avaluar prèviament per part de les autoritats sanitàries qualsevol acte multitudinari que incloga a més de 400 persones.

Relacionats