Cullera reforma el Museu Faller per adaptar-lo a les noves tecnologies

El consistori inicia les obres que adaptaran l’espai als llenguatges museístics actuals

El projecte de renovació del Museu Faller de Cullera ja està en marxa. L’ajuntament ha iniciat la reforma que permetrà modernitzar este espai combinant l’artesania, la tradició i la tecnologia amb l’objectiu d’apropar la divulgació fallera als seus visitants.

L’actuació consistix en una adaptació a les noves tendències expositives i als actuals llenguatges museístics. El Museu Faller es va tornar a obrir al públic al 2015 després d’uns anys on el seu material va estar guardat en uns magatzems municipals i «ara necessitava una actuació que l’adaptara a les noves tecnologies i propostes comunicatives de la museologia», ha explicat la regidora de Patrimoni, Amparo Jover.

L’edil ha manifestat que «l’adaptació modernitzarà este espai de divulgació cultural d’una tradició tan valenciana com són les Falles». «El museu ja compta amb un gran ventall expositiu, però amb esta intervenció aconseguirem experiències més atractives i interactives», ha continuat Jover.

La inversió d’esta intervenció en el museu, situat en la Casa de l’Ensenyança, és de 48.000 euros. L’obra també suposa la retirada d’elements exposats actualment per a la construcció d’estructures ‘ad hoc’ per a l’espai, d’instal·lacions elèctriques, de llums LED i d’elements temàtics que decoraran l’espai.

Modernització tecnològica

Cullera posseïx una llarga tradició fallera i per això el seu Museu Faller compta amb un destacat material expositiu: ninots indultats, indumentària, peces de joieria per a l’ornamentació de les falleres, maquetes de falles, cartelleria i àlbums de fotografies. A més, forma part de la Xarxa Valenciana de Museus Fallers.

Ara, l’adaptació modernitzarà este espai i contempla un photocall interactiu; un vídeo mapping que es projectarà sobre un ninot en blanc i des del qual els visitants podran vore com es construïx un ninot; una pantalla tàctil amb una base de dades per consultar els monuments plantats al llarg dels anys per les distintes comissions fallers, els seus ninots indultats, falleres majors, presidents, etc. A més a més, un audiovisual recrearà al detall com es vist una dona i un home en la seua indumentària corresponent i també hi haurà una reproducció sonora d’una mascletà a manera d’experiència immersiva.

Posada en valor del patrimoni

El consistori té una xarxa d’espais museístics que configuren una interessant i variada oferta cultural i patrimonial. A més, el compromís per la conservació i recuperació d’estos museus posa en valor el seu ric patrimoni històric, artístic i etnològic.

Cullera, a banda del Museu Faller, compta amb sis museus més que el convertixen en un referent comarcal com ho són el Museu d’Història i Arqueologia situat al Castell, el Museu Etnològic de l’Arròs a l’Ermita dels Sants de la Pedra, la Cova-Museu del Pirata Dragut, els espais musealitzats de la Torre de la Reina Mora i de la Torre del Marenyet, i el Refugi Antiaeri de la Guerra Civil situat en els Jardins del Mercat.