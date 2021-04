Cullera reforma integralment l’Escola Permanent d’Adults dotant-la de major eficiència energètica, accessibilitat i habitabilitat

Connect on Linked in

Amb una inversió pública de 200.000 euros, la rehabilitació s’ha fet atent i escoltant les demandes de la comunitat educativa

Jordi Mayor destaca que a més de la reforma, «s’ha tornat la dignitat al professorat d’este centre amb les condicions adients de qualitat educativa»

L’Escola Permanent d’Adults de Cullera (EPA) ha estat reformada per complet amb una inversió de 200.000 euros, amb un finançament per part de la Diputació de València de 38.000 euros i la resta a càrrec de l’Ajuntament de Cullera. Unes instal·lacions educatives municipals que presentaven nombroses deficiències per al seu funcionament diari i que ara gaudixen d’unes infraestructures òptimes per a la seua tasca.

Els treballs s’han centrat en la millora d’elements que es trobaven en mal estat, en la substitució de finestres i fusteria per aconseguir unes millors condicions d’aïllament acústic i tèrmic i estalvi energètic, el canvi de les portes d’accés a les sis aules principals, la rehabilitació de les façanes, la millora dels accessos al centre, la reconstrucció de l’escala interior, la reestructuració de la sala de professors, la reforma dels banys, l’ampliació de la rampa d’accés i del corredor principal i la substitució de la coberta del pati interior, entre altres.

L’alcalde de la localitat, Jordi Mayor, ha supervisat este matí la finalització d’estos treballs junt amb el regidor d’Urbanisme, Bernat Escolá, i la regidora d’Educació, Silvia Roca i ha destacat que entre les prioritats des de que entrà el seu equip a governar estava “invertir en un edifici que no estava en les millors condicions per oferir els millors serveis a la ciutadania de Cullera i respondre amb un estat òptim a tota la demanda que té l’EPA”.

Mayor també ha fet relleu que més enllà de tota la rehabilitació i condicionament de l’edifici, entre els objectius estava retornar al professorat a jornada completa. “El personal estava a mitja jornada i no podíem abastir tota la demanda de joves i persones majors de Cullera que volien una segona oportunitat per a formar-se, i com el professorat no tenia prou hores no es podia complir. Per això férem un pacte perquè en tres anys el professorat poguera estar com ho estan a dia de hui, a jornada completa”.

Per altra banda, el director de l’EPA, Joan Bolufer, ha destacat la importància de comptar amb unes bones condicions d’infraestructures per poder desenvolupar com cal qualsevol tasca pedagògica.

Actualment, l’EPA compta amb més de 400 alumnes matriculats. A més de la formació de persones adultes per obtindre el graduat, en la que actualment hi ha al voltant de 80 persones, estan els programes formatius d’aprenentatge i preparació de proves del valencià tant per a nacionals i estrangers amb sis grups, d’aprenentatge de castellà per a estrangers amb cinc grups, i set grups de preparació d’anglés fins a nivell B1.