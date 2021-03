Cullera remodela per complet la zona de jocs del parc del Bulevar del Xúquer

Connect on Linked in

El parc situat a la zona verda del Bulevar del Xúquer de Cullera estrena espai infantil de jocs. L’Ajuntament l’ha remodelat per complet per tal de dotar-la d’infraestructures de més qualitat i durabilitat.

Amb esta rehabilitació integral s’ha instal·lat una zona de multijocs per a xiquetes i xiquetes d’entre 2 i 8 anys que, entre altres, compta amb grimpa, rocòdrom i tobogan. També s’han col·locat un gronxador amb seients per a bebés i per a xiquets i xiquetes, un gronxador amb seient tipus cistella, un moll individual i un balancí de tres usuaris. Tots ells, en compte de fusta que era com estaven abans, tenen una estructura metàl·lica i els panells són de polietilè.

Per altra banda també s’ha incrementat tota la il·luminació de la zona verda amb la instal·lació de faroles de major altura al voltant del parc i substituint l’enllumenat existent per LED amb el conseqüent estalvi energètic . A més, s’han condicionat els bancs ubicats en este espai substituint aquells que presentaven alguna deficiència per deteriorament o ruptura i s’han pintat de nou.