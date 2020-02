Cullera reobri el Centre Cultural del Raval després de reformar-lo

Connect on Linked in

S’ha transformat en una sala polivalent que ja acull la seua primera exposició / La inversió de 158.000 euros permet dinamitzar la vida sociocultural del barri

L’Ajuntament de Cullera ha reobert hui el Centre Cultural del Raval després d’haver executat la seua reforma integral. El consistori ha invertit un total de 158.000 euros per a transformar aquest espai en un nou referent sociocultural del barri.

El centre és ara una moderna sala polivalent que servix per a acollir exposicions, conferències i activitats de tot tipus. D’esta forma, se li dóna una nova vida i s’adapta a les necessitats actuals. I és que malgrat haver sigut construït en 1999 havia quedat obsolet motiu pel qual havia quedat pràcticament en desús, privant a la barriada d’una infraestructura cultural bàsica.

Amb la remodelació s’ha demolit la vella sala d’actes per a transformar-lo en una sala polivalent. Se li ha dotat d’un sostre acústic per a millorar la sonoritat, s’ha instal·lat climatització, s’han implementat millores en l’accessibilitat de l’edifici i s’han construït banys nous.

L’objectiu d’este projecte, finançat gràcies al superàvit aconseguit pel consistori en el passat exercici, és que el barri dispose d’un espai on realitzar exposicions, conferències, presentacions, xarrades o altres activitats. De fet, des de hui ja acull la seua primera mostra fotogràfica ‘I vosté a què és dedicava?’, un homenatge a les persones majors usuàries de la Residència Municipal de la Tercera Edat a través d’un recorregut pels seus oficis.

L’alcalde de Cullera, Jordi Mayor; la primera tinenta d’alcalde i regidora de Cultura, Sílvia Roca; el regidor d’Urbanisme, Bernat Escolá i la regidora de Patrimoni Històric i Museus, Amparo Jover, han assistit entre altres membres de la Corporació a l’acte d’obertura oficial que ha tingut lloc aquesta vesprada. «Hui fem justícia amb un barri que s’havia quedat sense un dels seus punts de referència», ha assenyalat Major.

«A partir d’ara, el veïnat del Raval de Sant Agustí té un punt de trobada sociocultural en condicions, un dels espais més moderns de la ciutat per a desenvolupar la rica vida cultural i social de la qual gaudix este barri. L’equip de govern aposta per millorar les dotacions de les barriades i aquest és un bon exemple d’això», ha destacat el primer edil.

Per part seua, la regidora de Cultura, Sílvia Roca, ha posat en relleu que amb este tipus d’infraestructures per barris «descentralitzem la cultura» i permetem que el teixit associatiu de la ciutat «dispose de més espais» per a poder desenvolupar la seua rica activitat.

Així mateix, Jover ha mostrat la seua satisfacció pel fet que la localitat compte amb un nou espai expositiu. «Des de 2015 fins a l’actualitat hem multiplicat de manera exponencial el nombre d’exposicions que setmanalment hi ha a la ciutat. Obrim primer la Sala d’Exposicions de la Casa de l’Ensenyança, després vam fer el propi amb l’Espai Social ‘La Fonda’ i ara este nou espai en el Raval de Sant Agustí», ha recordat.

Des d’un punt de vista tècnic, Escolá ha afirmat que la rehabilitació era una actuació necessària «perquè és un centre cultural que encara que no tenia molts anys, no estava adaptat per a persones amb mobilitat reduïda, entre altres qüestions». El que s’ha pretés és donar-li major funcionalitat a l’espai on es puga fer qualsevol activitat que les associacions demanden o que impulse el propi consistori.

El vell centre cultural era un espai que estava dividit en xicotets espais. Amb estes millores es transforma en un espai diàfan i polivalent que, a més de donar-li un aire actual, li proporciona més utilitat.