Cullera rep 19 projectes turístics en el concurs d’innovació i competitivitat

La segona edició d’esta convocatòria, finançada amb fons europeus Next Generation, busca propostes per a diversificar l’oferta i desestacionalitzar el turisme local

L’Ajuntament de Cullera ha tancat el termini de recepció de propostes de la segona edició del Concurs per a la Millora de la Competitivitat Turística en Destinació, una iniciativa impulsada amb fons europeus Next Generation per a fomentar un turisme cada vegada més innovador i sostenible.

En aquesta convocatòria s’han presentat 19 projectes, recollits entre gener i febrer, que proposen iniciatives creatives per al desenvolupament turístic del municipi. L’èxit d’aquesta edició dona continuïtat a la primera, celebrada en 2024, en què el projecte ‘Cullera Ecoturística’, de Pere Joan Quiles, va resultar guanyador amb una proposta que aposta per activitats esportives en contacte amb la naturalesa com a alternativa al model tradicional de sol i platja.

Aquest concurs té com a objectiu principal diversificar l’oferta turística, desestacionalitzar-la i fomentar la col·laboració comarcal, contribuint així a l’impuls del turisme a Cullera. La proposta guanyadora rebrà una prestació econòmica de 2.500 euros, i per a la seua selecció es tindran en compte criteris com la innovació, viabilitat, impacte potencial, sostenibilitat, alineació amb els objectius del concurs, qualitat i presentació, col·laboració i integració regional, ús de tecnologia innovadora, beneficis socials i estratègia d’implementació.

El jurat, composat per representants d’institucions acadèmiques i turístiques de referència, està actualment avaluant les propostes presentades. La diversitat i qualitat de les idees rebudes reflecteixen l’interés del sector per desenvolupar projectes amb un alt potencial d’impacte positiu en la destinació.

La iniciativa és fruït del compromís de l’Ajuntament amb el principal motor econòmic de la ciutat i per seguir treballant amb projectes que afavorisquen la competitivitat, la innovació, el desenvolupament i la sostenibilitat del sector turístic local.

Aquesta actuació s’inclou en el Pla de Sostenibilitat Turística en Destí 2021 del qual és beneficiari l’Ajuntament de Cullera i és finançat amb fons europeus Next Generation, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.