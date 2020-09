Cullera repartix mascaretes contra la pandèmia de la violència masclista

Print This Post

El consistori activa una campanya de conscienciació per a sensibilitzar sobre esta xacra social



L’Ajuntament de Cullera repartirà mascaretes contra la pitjor de les pandèmies que afecta la nostra societat: la violència masclista. Esta acció s’emmarca dins d’una campanya de conscienciació que impulsa la Regidoria d’Igualtat per tal de seguir conscienciant sobre l’existència d’esta xacra social.

Una campanya necessària per tal de sensibilitzar a tota la ciutadania del municipi, tant a homes com dones, que la violència de gènere ha sigut i continua sent una de les manifestacions més clares de la desigualtat, de la subordinació i de les relacions de poder d’alguns homes amb una ideologia patriarcal i masclista contra les dones, segons ha assenyalat hui la regidora d’Igualtat Marta Tur.

«Tenim una pandèmia sistèmica i sistemàtica i no estem parlant del coronavirus, sinó d’una que venim arrossegant com a un problema estructural de la nostra societat i és la pandèmia de la violència masclista», denuncia la regidora.

L’edil ha assegurat que qualsevol moment de l’any és absolutament necessari per desenvolupar una campanya contra la violència de gènere i per posicionar-se contra tota classe de violències masclistes, des d’aquelles actituds i excuses quotidianes que diguem o fem fins a totes les agressions psicològiques, físiques, sexuals i assassinats.

«No fa falta que arribe la setmana del 25 de novembre per reivindicar que hem de viure en llibertat, sense pors i amb les mateixes oportunitats, i no sentir-nos discriminades ni menyspreades pel simple fet de ser dones», ha explicat l’edil Tur.

‘A Cullera estem amb elles’

A les mascaretes quirúrgiques, s’acompanya cartelleria pel mobiliari urbà amb el lema de la campanya ‘A Cullera estem amb elles’, una sèrie de vídeos que es llançaran per les xarxes socials així com una ‘guia de butxaca’ que conceptualitza la violència de gènere i explica quines manifestacions té, quins recursos poden tindre les dones i on poden acudir.