Cullera repobla l’Estany amb la plantació de 150 arbres

S’han col·locat exemplars de xop blanc, salze blanc i tamariu a ambdós costats de la llacuna

Cullera ha plantat 150 arbres a la zona de l’Estany amb l’objectiu de repoblar esta joia mediambiental del municipi. La plantació ha estat a càrrec de Global Nature, una fundació que treballa per protegir els espais naturals i la biodiversitat.

L’actuació ha sigut als dos costats de la llacuna i s’han plantat exemplars de xop blanc (Populus alba), salze blanc (Salix alba) i tamariu (Tamarix canariensis). Estos últims es col·locaran més prop del mar ja que aguanten millor les condicions de salinitat.

El regidor de Medi Ambient, Bernat Escolá, ha assenyalat que l’elecció dels arbres no ha estat aleatòria, sinó que ha vingut autoritzada i consensuada per la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica.

Escolá ha explicat que «ha sigut fàcil fer els clots per a la plantada dels arbres gràcies a una aclotadora». L’edil també ha manifestat que no hi haurà problema amb els protectors dels arbres ja que són degradables.

Este projecte forma part del programa europeu LIFE, dedicat exclusivament al medi ambient i al seu desenvolupament sostenible.

Conscienciació mediambiental

A llarg dels darrers anys, l’Ajuntament de Cullera ha dut a terme diverses replantacions d’arbres a distints enclaus naturals del municipi. Així, espais com l’Alt del Fort o l’antiga pista de motocross han estat objecte d’estes actuacions en les quals també s’ha implicat a la comunitat educativa del municipi per a conscienciar-la sobre la importància del medi ambient.

En aquesta línia, Escolá ha reiterat la necessitat de «deixar a les generacions futures un municipi que ha sabut tindre cura del patrimoni natural». El regidor també ha destacat «l’alt compromís de l’ajuntament amb les polítiques verdes per tal de recuperar i mantindre els nostres espais naturals en les millors condicions possibles».