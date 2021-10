Cullera repren la promoció internacional a França

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

La localitat es promociona a la Fira Top Resa de París per primera vegada

L’Ajuntament de Cullera continua la seua aposta ferma per potenciar la ciutat com a destinació turística i gastronòmica de qualitat amb l’objectiu afegit de desestacionalitzar l’oferta. En aquesta línia de treball la localitat assisteix per primera vegada a la IFTM Top Resa, la principal fira turística de França que se celebra del 5 al 8 d’octubre a París.

“Amb la nostra presència ací estem apostant pel mercat francés, el nostre primer mercat europeu”, ha assegurat l’alcalde de Cullera, Jordi Mayor. El primer edil ha assenyalat a més que “si el visitant francés és molt exigent amb la gastronomia, a Cullera troba una excel·lent oferta que compleix amb les seues exigències. És un maridatge perfecte”.

Des que el mes de maig passat es presentara “Origen Cullera Capital Gastronòmica de l’Arròs”, des de la regidoria de Turisme, al costat del Club de Producte Artesans de l’Arròs i de l’Associació d’Hostaleria, no s’ha deixat de treballar per promocionar la localitat com a destí gastronòmic d’excel·lència. Un mostra més d’això és la presència de la localitat en aquesta Fira.

Durant aquests dies, l’alcalde Jordi Mayor i la Gerent de Turisme, Camille Poret, han mantingut nombroses trobades amb agències de viatges, tour operadors i fins i tot agències de comunicació, expertes a promocionar el destí en el mercat francés, amb l’objectiu de desenvolupar noves aliances i marcar al mateix temps, una estratègia de recuperació del sector.

IFTM TOP RESA

Aquesta fira és la cita de referència a França dels professionals del turisme per a trobar-se, negociar i entendre les evolucions del sector

Tenint en compte que en 2020 el mercat francés va passar a ser el primer mercat internacional de la Comunitat Valenciana, aquest certamen suposa un escenari idoni per a la promoció de la Comunitat, i particularment de Cullera.

Turisme Comunitat Valenciana compta amb huit taulells i dues taules de treball i està acompanyada també per quatre marques turístiques: Patronat de Turisme de Castelló, Turisme València, València Turisme i Benidorm; a més de Cullera, Elx, Guardamar, El Campello i Gandia.