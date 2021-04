Cullera reprén l’activitat musical amb concerts bandístics i el virtuós del violí Vasko Vassilev

Connect on Linked in

Les dues societats musicals locals també reactiven la programació a l’Auditori Municipal

En les darreres setmanes Cullera ha reactivat la seua oferta musical amb propostes de molta qualitat. De fet, al llarg dels últims caps de setmana s’han oferit distints concerts com ‘Història del soldat’ d’Ígor Stravinski a càrrec d’Harmonie Ensemble o el concert extraordinari de l’orquestra CullerArts al Santuari del Castell amb motiu de la celebració de les Festes Majors.

L’Ajuntament havia estat obligat a suspendre la programació musical a causa de les últimes restriccions provocades per la Covid-19 i ara ha reactivat les actuacions amb concerts de música bandística, brass bands, big bands i de solistes internacionals per tal de potenciar un dels seus atractius cultural-turístics més interessants com ho és la qualitat musical.

L’espectacle més pròxim és el del pròxim dissabte 17 d’abril del violinista búlgar Vasko Vassilev, qui acompanyat de The London Coven Garden Soloist interpretaran ‘Polkas & Valses’ a l’Auditori Municipal a les 19.30 hores. Obres com “El Danubio Azul”, “Obertura del Murciélago”, “Triz Traz Polka”, “Vals de Shostakovich” o “Meditación de Thais” són algunes de les peces que sonaran en la seua visita a Cullera.

Este mateix cap de setmana també tindrà lloc un concert de l’Ensemble Instrumental de la Banda Simfònica de l’SMI Santa Cecilia de Cullera. Serà el diumenge 18 d’abril a les 11.30 hores i, també, a l’Auditori Municipal.

El mes d’abril acabarà amb el concert de ‘Pirris ensembles: Seccions de la banda simfònica’ a càrrec de la Societat Ateneo Musical de Cullera el dia 25 a les 11.30 hores.

A més, per al mes de maig s’han programat distints concerts de música antiga, de música de cambra, així com de brass band i big band.

Més sobre Vasko Vassilev

El violinista naix a Sofia (Bulgària) en 1970 i estudia en els conservatoris de Moscou i Londres. Ha guanyat els principals concursos internacionals de violí: “N. Paganini” (Gènova), “Carl Flesch” (Londres) i “Jacques Thibaud” (París), i comença a l’edat de 21 anys a realitzar gires de concerts per Europa i Àsia així com a participar en festivals internacionals com el “Schleswig Holstein Festival”, “Bang and Olufsen Music Festival”, “Kenwood Festival”, etc.

Col·labora assíduament amb nombroses orquestres, és concertino convidat en orquestres de gran categoria com la London Philharmonic, London Symphony, l’Òpera de Lyon, etc., i és des de 1991 concertino principal de l’Orquestra de la Royal Opera House del Covent Garden de Londres.

Com a solista i músic de cambra ha gravat discs per als segells Trittico Clasics, Harmonia Mundi i Erato en una discografia que inclou, entre altres obres, les Sonates per a violí i piano de Brahms i l’estrena discogràfica del concert per a violí de John Adams.

A Cullera arriba amb The Covent Garden Soloists, una orquestra de cambra formada per alguns dels millors músics de l’orquestra del Covent Garden de Londres.