Cullera retira 11.000 quilos de peix mort de les seues platges

Mayor insistix en que s’està actuant el més ràpidament possible prioritzant la seguretat de les persones i els serveis bàsics

Cullera ha retirat 11.000 quilos de peix mort de les seues platges. L’alcalde de Cullera, Jordi Mayor, ha ressaltat la feina dels treballadors perquè s’han recollit «peix a peix» i «a mà».

Concretament es tracta del peix que el temporal marítim arrastrà fins les platges. Fins al moment, s’ha comptabilitzat el peix mort que hi havia des de l’Escollera fins al Far i encara queda més per arreplegar.

Mayor ha insistit en que «estem intentant respondre el més ràpidament possible, en primer lloc a la seguretat de les persones i als serveis bàsics». La màxima autoritat local ha manifestat els esforços per garantir els problemes d’accessibilitat, de llum i d’aigua. En esta línia ha afegit que «venim de l’última casa del Brosquil que quedava per tindre aigua corrent i ara ja disposa d’aigua potable».

Es tracta de tres dies de treball intens en el que l’alcalde ha volgut agrair el treball conjunt de totes les Administracions perquè «poc a poc estem intentant solucionar el que és més immediat i urgent». Coordinats pels tècnics municipals per tal d’actuar amb rapidesa i diligència han treballat més de 60 operaris i maquinària de tota classe de l’Ajuntament, de Conselleria, d’Aigües de Cullera, de la SAV i de l’empresa TRAGSA.

Pel que fa als pròxims passos, Mayor ha informat que «el que ens quedarà ara és que el Govern actue ràpidament per a regenerar les platges del Marenyet i del Brosquil que han desaparegut totalment».

Visita a les zones afectades

Mayor, junt amb gran part de la corporació municipal, ha estat present en les zones afectades per tal de supervisar els treballs i avaluar els danys una vegada ja ha passat el temporal i es troben més accessibles.

En la visita, s’ha mostrat als veïns i veïnes el compromís de l’Ajuntament per fer tot el que estiga al seu abast per tornar a la normalitat el més prompte possible.