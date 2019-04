Cullera retira dues tones de plantes invasores a la platja del Dosser

Connect on Linked in

Les espècies posen en risc l’hàbitat del corriol camanegre, un ocell vulnerable que habita en les dunes del municipi

Cullera ha retirat més de dues tones de plantes invasores dels cordons dunars de la platja del Dosser. Les labors de neteja es van dur a terme este dissabte en el marc d’una jornada medi ambiental organitzada pel consistori al costat de la Societat Espanyola d’Ornitologia (SEO Birdlife).

Una trentena de voluntaris van retirar les espècies carpobrotus edulis, també coneguda com a ungla de gat, i l’atzavara americana o pita, dues de les espècies invasores més abundants en el lloc.

Entre les principals amenaces d’estes invasores biològiques es troba la pèrdua de biodiversitat, traduïda en una alteració en el nombre d’espècies i fins i tot l’extinció total d’algunes de les locals. Entre les conseqüències més visibles, l’homogeneïtzació del paisatge.

Protegir al corriol camanegre

Els treballs han tingut com a objectiu protegir l’hàbitat del corriol camanegre, un xicotet ocell limícola considerat ‘Au de l’any’ per la Societat Espanyola d’Ornitologia. Tant el carpobrotus com l’atzavara americana dificulten la nidificació d’este ocell que necessita un espai amb arena i amb gran visibilitat per a defensar-se dels seus depredadors.

La jornada es va completar amb una xarrada sobre el cicle biològic d’este ocell, el seu hàbitat i el seu procés de nidificació. A més, s’han col·locat cartells i palissades per a delimitar l’espai del corriol i informar que és una zona que requerix una protecció especial.

El corriol és considerat una espècie vulnerable que podria arribar al punt de perill d’extinció si no es cuida el seu entorn.

No és la primera vegada que des de l’ajuntament es duen a terme voluntariats o activitats amb l’objectiu de fomentar el respecte amb l’entorn.

Fins hui s’ha col·laborat amb entitats com la Societat Valenciana d’Ornitologia, SEO Birdlife, la Fundació Assut o Limne, entre altres.

Entre les activitats, s’han efectuat anellament d’ocells, elaboració i col·locació de caixes niu, rutes paisatgístiques, eliminació d’espècies invasores, tallers educatius i retirades de fem.