Cullera revalida les seues sis banderes blaves

Connect on Linked in

Any rere any la localitat s’ha mantingut entre les 3 primeres ciutats que obtenen aquest guardó

45 municipis de la Comunitat Valenciana han obtingut la bandera blava que premia l’esforç públic i ciutadà per a complir els criteris de gestió i educació ambiental, seguretat, equipament, legalitat, qualitat costanera i qualitat de l’aigua.

Les platges de Cullera han tornat a rebre la màxima distinció per la seua qualitat i serveis. La ciutat ha revalidat aquest 2020 les seues sis banderes blaves i afiança el seu lideratge situant-se tercera a la Comunitat Valenciana pel que fa al nombre d’estos reconeixements i segona de la província, després de la ciutat de València.

Any rere any la localitat s’ha mantingut entre les 3 primeres ciutats en obrindre aquest guardó.

El reconeixement a la qualitat de les platges de Cullera impulsa a la localitat com a destinació turística referent per a aquest estiu. Supossant tot un revulsiu per al sector turístic afectat per la crisi.

En els últims anys el consistori ha bolcat esforços i ha incrementat la inversió per millorar els serveis i la qualitat de les seues platges. A més a més, esta aposta creix esta temporada estival amb un pla de contingència per tal de garantir la màxima seguretat a les seues platges davant la crisi sanitària que es viu estos moments.

L’Ajuntament de Cullera ha decidit suspendre enguany la celebració de la Nit de Sant Joan en totes les platges de la ciutat. Una mesura que ha sigut aprovada en junta de govern local i que està presa per motius de seguretat per prudència i seguretat i per a evitar grans aglomeracions davant l’actual crisi sanitària.