Cullera s’acosta al 50% d’ocupació al juliol i supera les expectatives

El sector turístic resistix millor gràcies a la resposta del turisme nacional



L’ocupació turística del passat mes de juliol a Cullera es va situar en xifres pròximes al 50%, segons les dades facilitades per les empreses d’allotjament i publicades hui per la regidoria de Turisme.



Encara que la xifra representa quasi una caiguda de 30 punts respecte al mateix mes de l’any anterior, el retrocés és menor de l’esperat, la qual cosa i en paraules de la regidora de Turisme, Débora Marí, «demostra que estem aguantant millor gràcies als nostres avantatges competencials».



«Fa dos mesos ni tan sols sabíem si la gent podria visitar-nos. Que hui estiguem parlant d’una ocupació que supera àmpliament el 40% en les actuals circumstàncies, és simptomàtic que tots hem fet les coses bé per a afrontar una crisi que amenaçava amb un estiu sense turistes».



La capital turística de la Ribera ha rebut nombrosos visitants els caps de setmana, on s’han tornat a registrar cues de trànsit per a accedir a la ciutat.



«L’esforç promocional d’enguany ha sigut major», destaca la regidora de Turisme. «La campanya ‘Un verano como los de antes’ ha transmés el missatge que a Cullera es pot gaudir de les xicotetes grans coses de la vida, com fer una passejada per la platja, prendre’s alguna cosa en una terrasseta o retrobar-se amb els vells amics i a més fer-ho amb seguretat perquè hi ha un ajuntament i un sector compromesos a garantir les mesures preventives necessàries perquè de l’única cosa que hagen de preocupar-se els nostres visitants siga de passar-s’ho bé», detalla Marí.



Per tipologia d’allotjament, els hotels han registrat un 40% d’ocupació, pràcticament la meitat que l’any passat. Una mica millor els ha anat a hostals, aparthotels i pensions amb xifres de pràcticament el 50%. Els pisos de lloguer han arribat al 40% i en el càmping els bungalous han tingut xifres pròximes al 80% d’ocupació.



La resistència de Cullera enfront de la pandèmia també la recullen les dades de visites al Castell, el monument més emblemàtic de la ciutat. Si al juliol de l’any passat la fortalesa va rebre 3800 visitants, enguany han sigut 2200, un 40% menys encara que es va arribar a pensar que els visitants serien poc inclinats a acostar-se a espais tancats com són els museus o monuments.



Continuar apostant per la seguretat



Donada la situació actual, i sent la seguretat un dels factors clau per a atraure el turisme, l’ajuntament continuarà treballant en l’aplicació d’accions que mantinguen a Cullera en el seu estatus de destinació segura.



Sense poder fer una previsió clara amb vista al mes d’agost, s’espera que Cullera continue mantenint l’índex d’ocupació per damunt de les expectatives i acabe este estiu “de transició” amb una caiguda menor de l’esperada.