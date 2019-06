Cullera s’adherix al Club de Producte de Turisme Familiar de la Comunitat Valenciana

Print This Post

La localitat s’associa amb la marca Tour and Kids per a promocionar i fomentar ofertes turístiques per a quan es viatja amb xiquets



Turisme de qualitat, especialitzat i pensat per a tot tipo de famílies. Per a promocionar-ho, Cullera s’ha adherit al Club de Producte de Turisme Familiar de la Comunitat Valenciana, creat per l’Associació de Turisme Familiar.



La localitat s’ha associat amb ‘Tour and Kids’, una marca orientada a estructurar l’oferta turística, difondre-la, comercialitzar-la i crear un producte adaptat a les famílies, tot amb el seu particular segell de qualitat.



En els plans de Cullera i Tour and Kids entren tota classe de famílies, sense discriminació. Famílies tradicionals, nombroses, ampliades, monoparentals, homoparentals, amb diversitat funcional i Pank, un model referit a les famílies formades per hòmens i dones que han decidit no tindre fills però guarden un fort vincle afectiu amb nebots, fillols i fins i tot fills d’amics.



L’adhesió al Club de Producte de Turisme Familiar beneficiarà a tota mena d’empreses locals dedicades a l’allotjament, restauració, transport, oci i serveis turístics generals.



Un pas més de Cullera per afermar-se com a destinació de qualitat i una ajuda en el procés de desestacionalització del turisme local iniciat amb el Pla 52.



La iniciativa ha sigut impulsada per la regidoria de Turisme que recorda que qualsevol empresa de Cullera interessada a adherir-se al segell Tour and Kids pot sol·licitar-lo des de la seua pàgina web.



Promoció de l’oferta turística local

Els turistes podran trobar l’oferta turística familiar local en la web www.tourandkids.com. Allí es promocionen rutes ecoturístiques, BTT, teatralitzades i guiades; passejos pel llac de l’Estany i el Jardí Botànic; parcs i zones infantils; i monuments i patrimoni històric com el Castell i el Santuari de la Verge, la Cova-Museu de Dragut o els museus d’història i arqueologia, el faller i el refugi de la Guerra Civil.

A més, hi ha una secció esportiva en la qual es poden trobar activitats relacionades amb l’skateboarding, tenis, hípica, pàdel, frontó, atletisme i patinatge, i també en relació als esports aquàtics com el busseig, el surf, paddle surf, surf de vela i caiac.



L’oferta la completen la biblioteca infantil, el mercat dels dijous, el cinema, les festes i el lloguer de bicicletes.



Per a l’estiu, a més, Cullera promociona les seues platges, el parc aquàtic Aquopolis, passejos amb barca i el tren turístic.