Cullera, segona localitat de la província que s’integra en la Red de Destinos Turísticos Inteligentes

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Mayor: «Estem en el grup que encapçala transformar la principal indústria del país»



Cullera ha aconseguit integrar-se en la Red Nacional de Destinos Turísticos Inteligentes, la segona ciutat després de la capital, València, que ho aconseguix a la província. Així ho va anunciar ahir la Comissió Executiva de la Red DTI.



Això permet situar a la ciutat entre les millors destinacions turístiques intel·ligents a nivell nacional i aferma l’aposta del consistori per convertir al municipi en una smart city turística i impulsar el seu atractiu com una dels ciutats costaneres preferides pels espanyols.



La incorporació suposa un pas més en la consolidació del nou model de gestió turística i serà clau per al rellançament del turisme post COVID-19. En paraules de la ministra de Turisme, Reyes Maroto, qui ha presidit esta Comissió Executiva, «les destinacions turístiques intel·ligents seran clau per al rellançament del turisme al nostre país».



En eixe sentit, l’alcalde de Cullera, Jordi Mayor, ha manifestat que si Cullera va contribuir al creixement turístic d’Espanya en els 60 i 70 «ara volem estar també en el grup que encapçala transformar la principal indústria del país per a garantir el seu futur a través de la sostenibilitat i l’aprofitament de les noves tecnologies».



Entre d’altres, la Red DTI té com a objectiu promoure un nou marc de referència per a consolidar la competitivitat del model turístic espanyol.



A més, també s’ha anunciat la creació d’un nou model de coneixement per a dotar als municipis integrants de la xarxa d’elements per a la presa de decisions en matèria de política turística i per a promoure i garantir un turisme intel·ligent i segur.



En esta línia, Mayor ha volgut destacar que «Cullera porta temps treballant en un pla per a impulsar la ciutat com a destinació turística intel·ligent, competitiva, sostenible i accessible i que ara està intensificant les seues accions per a fer de la ciutat una destinació segura enfront de la nova realitat que ens presenta l’escenari post COVID-19».



Accions Red DTI



En la Comissió Executiva de la Red DTI celebrada ahir també es van exposar les principals línies d’acció del Pla de Recuperació del Turisme en el qual està treballant el Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme per a pal·liar l’impacte de la COVID-19 en el sector.



Entre les accions, s’està dissenyant un pla de formació i capacitació per als membres d’esta xarxa amb la finalitat de reforçar les capacitats en l’entorn i la situació creada pel coronavirus, així com incorporar qüestions vinculades a futures accions de comunicació, reposicionament en mercats o suport a l’ocupació.



Cullera, DTI



La capital turística de la Ribera ja va aconseguir el passat mes de gener, després d’elaborar el seu Pla Director de Turisme Intel·ligent que marcarà l’estratègia dels pròxims quatre anys, el màxim nivell de la Xarxa de Destinacions Turístiques Intel·ligents de la Comunitat Valenciana que la situa entre les millors destinacions del territori valencià i li permet beneficiar-se d’ajudes específiques en matèria de turisme intel·ligent.



Ara, amb esta incorporació a la xarxa nacional el municipi fa un salt qualitatiu més en la seua vocació per millorar l’experiència dels turistes i la de vida dels seus ciutadans des d’una perspectiva de qualitat establint les bases del model turístic del futur.