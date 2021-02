Cullera segueix amb les inversions en les seues tres pedanies

Connect on Linked in

El consistori invertix en la millora de la plaça del Far, en la rehabilitació de la font del Brosquil i en l’asfaltat del Mareny de Sant Llorenç

L’Ajuntament de Cullera seguix actuant en les tres pedanies amb les que compta el municipi per tal de seguir dotant-les de les infraestructures que reivindica el veïnat.

Unes inversions concretes per al Far, El Brosquil i el Mareny de Sant Llorenç que “es recuperaren l’any 2019 i on són els propis veïns i veïnes de les pedanies els que ens diuen quines són les seues necessitats i on hem d’intervenir”, tal com ha assenyalat l’alcalde de la ciutat, Jordi Mayor.

En paraules de Mayor “pensem que estes actuacions són necessàries perquè són zones que tenen risc de despoblament i han de comptar amb el suport de l’administració local. Perquè estiguen vives hem d’invertir en elles”.

Inversions

Concretament, en esta ocasió al Far s’ha millorat la plaça ‘Faromar’, una zona de 1.540m2 habitualment de jocs infantils que disfruten els xiquets i xiquetes i que també solen utilitzar els usuaris com a punt de reunió o trobada. “Li hem canviat tot el paviment per un més esportiu i amb sòl antilliscaments i ara compta amb una decoració més acolorida, moderna i atractiva”, ha explicat l’alcalde.

El primer edil també ha informat que esta intervenció “es completarà amb l’asfaltat de l’Avinguda del Far i una posterior fase que desenvoluparem este 2021 per donar-li més encant”.

Pel que fa al Mareny de Sant Llorenç “hem condicionat una serie de carrers i s’ha col·locat també una tanca de protecció per a l’arbre centenari que tenim al costat de l’ermita”. En total s’han asfaltat 2,1 quilòmetres.

Per altra banda, a la pedania del Brosquil s’ha dut a terme la reconstrucció de la Font situada en la plaça Verge del Castell, “una font pública que el veïnat reivindicava que no estava en les millors condicions i la qual hem sanejat i rehabilitat integralment”, segons ha expressat l’alcalde cullerenc.