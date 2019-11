Cullera segueix avançant en el seu pla d’eliminació de barreres arquitectòniques

Connect on Linked in

L’ajuntament crea un pas de vianants i un semàfor entre el càmping Santa Marta i el Cullera Holiday i la platja

L’Ajuntament de Cullera segueix en la seua aposta ferma per fer una ciutat més transitable i accessible per a les persones amb mobilitat reduïda. Així, el consistori realitza una sèrie d’actuacions en l’avinguda del Racó i en l’entorn de l’edifici Caminàs dins del seu pla d’eliminació de barreres arquitectòniques.

Concretament, s’ha intervingut entre el càmping Santa Marta i l’hotel Cullera Holiday i la zona de la platja creant un pas de vianants en la carretera de l’avinguda del Racó. També s’instal·larà un semàfor que millorarà el pas. L’actuació ha servit per augmentar la seguretat d’este encreuament, una demanda molt exigida pel veïnat del Racó i pels usuaris del càmping i l’hotel ja que es tracta d’una zona bastant transitada i molt perillosa.

També s’han recuperat les voreres de l’entorn de l’edifici Caminás, del carrer Agustín Olivert i el carrer Tancat. S’han refet estes voreres que es trobaven en molt mal estat i s’ha alineat amb el carrer Agustín Olivert. Estos treballs també han servit per millorar l’accessibilitat i adaptar-la a persones amb mobilitat reduïda. El regidor de Serveis Exteriors, Salva Tortajada, ha indicat que progressivament s’aniran millorant la resta de les voreres d’este entorn.

Els treballs s’escometen per mitjà de les inversions financerament sostenibles gràcies al superàvit del consistori al 2018. Estes formen part de l’aposta municipal d’intervindre en totes les zones que tinguen algun tipus d’impediment per a desplaçar-se per la ciutat, donant prioritat als punts negres determinats pels tècnics municipals.

Estes execucions se sumen a les intervencions que ja s’han fet en desenes de carrers, del nucli urbà i de la platja. Així mateix, Tortajada ha assenyalat que els carrers de Cullera se seguiran transformant per a convertir-se en més amables i accessibles per a totes les persones, per a facilitar el desplaçament d’ancians i ancianes, i per afavorir que les persones amb mobilitat reduïda puguen moure’s de forma autònoma sense cap tipus de problema.