Cullera seguix amb el Pla Asfalta i adequa 13.000 m2 de vies públiques

L’Ajuntament invertix 120.000 euros en les entrades Casotero i del Lel, l’avinguda Racó, la plaça Faromar i els carrers Ciudades Unidas, Juana Cabanilles, Montgó i València

L’Ajuntament de Cullera continua amb el Pla Asfalta, el projecte municipal de millora i condicionament dels carrers i camins de tota la ciutat. En esta ocasió, es posa en marxa l’adequació de 13.000 m2 de vies públiques en distintes zones amb l’objectiu d’intervenir en tots els barris del municipi.

Concretament, s’estan asfaltant l’entrada Casotero i l’entrada del Lel, la plaça Faromar, l’avinguda del Racó i distints carrers com Ciudades Unidaes, Sor Juana Cabanilles, Montgó i València.

En paraules de l’alcalde, Jordi Mayor, “periòdicament ens hem marcat l’objectiu de destinar recursos per millorar els carrers posant davant els que presenten un estat més degradat”. De fet, tal com explica el primer edil, el consistori compta amb un llistat de demandes on l’Ajuntament té pendent d’actuar i on l’equip tècnic d’urbanisme prioritza “els que en pitjor estat estan i més trànsit comporten”.

La finalitat del Pla Asfalta no és altra que “a banda de tindre un espai més amable, millorar la seguretat vial i l’accessibilitat a la nostra ciutat”, ha afegit Mayor.

Per altra banda, tal com detalla l’edil responsable de la política urbanística al municipi, Bernat Escolá, “enguany invertim més de 120.000 euros per actuar en distintes zones com el centre, una de les zones més transidades de Sant Antoni, pel Raval i per la pedania del Brosquil”.

Cal assenyalar que a banda del Pla Asfalta, recentment el consistori també ha adequat vora 3 quilòmetres de camins rurals del terme com els camins de la Moleta, del Ràfol, de l’Assegador de la Partideta i l’entrada de l’Estudiant.