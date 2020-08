Cullera seguix sent una de les destinacions preferides per al turisme nacional

L’ocupació mitjana en la primera quinzena d’agost creix fins al 60% i en el cas dels hotels supera el 75%

El turisme de Cullera ha començat l’agost amb unes xifres d’ocupació més altes respecte al passat mes de juliol i aguanta gràcies al turisme nacional. La mitjana d’ocupació dels allotjaments de la ciutat ha crescut en esta primera quinzena fins acostar-se al 60%. L’ocupació turística del passat mes de juliol es va situar entorn al 50% i ara en estes dos primeres setmanes el municipi ha vist un increment en el nombre de visitants, principalment turistes que procedixen de la mateixa Comunitat Valenciana i de la resta del territori espanyol. Donades les circumstàncies excepcionals de la campanya d’enguany marcada per la crisi del coronavirus «no podem negar que aproximar-nos al 60% d’ocupació en les primeres setmanes d’agost és una bona resposta per al nostre turisme, quan fa mesos ni tan sols sabíem si anàvem a rebre turistes», apunta la regidora de Turisme, Débora Marí. A més, en el cas dels hotels l’ocupació ha estat més positiva fins al punt de situar-se en el 75% d’ocupació, 30 punts per damunt respecte als registres del mes passat, i inclús alguns han completat les seues habitacions. Entorn al 70% d’ocupació també han estat les pensions i els bungalous dels càmpings. Els pisos de lloguer, els aparthotels i les parcel·les per a caravanes dels càmpings també han vist com en este inici del mes d’agost la seua ocupació ha superat el 50%. Turisme segur La regidora Marí ha explicat que tot i que les xifres són inferiors al que hagués sigut un estiu de plena normalitat «Cullera ha sabut resistir gràcies a l’esforç promocional i de seguretat que hem fet, a la qualitat i el compromís del sector per adaptar-se a la nova i difícil realitat que se’ls ha presentat i als nostres visitants que han seguit apostant per Cullera per a disfrutar dels xicotets plaers de l’estiu». El consistori espera que la ciutat i el sector turístic continuen amb este línia de creixement que està superant les expectatives d’este estiu i seguirà treballant en l’aplicació de les mesures de seguretat necessàries per mantindre la seua condició de destinació segura.