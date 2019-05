Cullera s’integra en la xarxa ‘Més segures, més iguals’ per a lluitar contra la violència masclista

Connect on Linked in

La iniciativa instruïx agents de diferents àmbits de l’Administració pública perquè formen un equip de detecció i prevenció

L’Ajuntament de Cullera s’ha unit al programa ‘Més segures, més iguals’ per a instruir diferents agents de l’àmbit públic per tal que formen un equip multidisciplinari per a actuar contra la violència de gènere de manera integral i eficaç.

La iniciativa impulsada per la regidoria d’Igualtat que dirigix Francesca Ortiz es desenvoluparà des del 13 de maig fins al 10 de juny en la localitat, la qual passa a formar part d’una xarxa municipal amb altres set consistoris de la Comunitat Valenciana per a treballar contra el masclisme.

El programa ‘Més segures, més iguals’ es finança gràcies als fons del Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere i l’impartixen les juristes i expertes en igualtat Ana Julián i Elisa Iniesta.

L’objectiu és formar una taula local i redactar el seu reglament de funcionament, així com un protocol d’actuació municipal, de manera que s’avance en la prevenció de la violència de gènere i que l’atenció a les dones en situació de maltractament, així com a les seues filles i fills, siga efectiva.

Durant les quatre setmanes de duració s’abordarà un temari que permetrà l’aprofundiment en la violència masclista des de totes les seues dimensions com a fenomen social; l’anàlisi del marc legislatiu tant nacional com internacional; l’estudi de mesures de protecció, procediments d’actuació i pautes d’acompanyament; i l’aprenentatge d’estratègies de coordinació com a grup per a una intervenció integral.

A més, s’oferiran sessions específiques per a determinats col·lectius, com les forces de seguretat de l’Estat, equips de serveis socials, centres educatius i personal de l’àmbit sanitari.

Cullera avança, així, en la seua comesa de convertir-se en una localitat lliure de masclisme. La formació de col·lectius diversos permet generar un sentiment de pertinença, resoldre conjuntament dubtes i compartir experiències, per la qual cosa l’eficàcia del programa augmenta exponencialment. Tot això ajuda a integrar la perspectiva de gènere en la cultura de la gestió municipal diària per a l’actuació enfront de la violència masclista.