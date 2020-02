Cullera suma l’SGAE al projecte CullerArts

Connect on Linked in

La Societat General d’Autors patrocina un certamen de creació d’obres per a violí

El festival CullerArts continua sumant importants aliats. L’Ajuntament de Cullera i la Societat General d’Autors i Editors (SGAE) han concretat hui la seua aposta decidida pel desenvolupament de projectes de música clàssica i la seua difusió. Ho han fet amb la signatura d’un conveni a través del qual totes dues institucions impulsen la II edició del Concurs Internacional de Violí ‘CullerArts’, a més de crear el Premi SGAE-CullerArts, dotat amb 2.000 euros. Amb aquest certamen, que se celebrarà del 13 al 19 de setembre a Cullera, i el nou guardó s’incentiven tant la interpretació com la creació d’obres per a violí.

«El Concurs Internacional de Violí ‘CullerArts’ és l’únic concurs d’este instrument que hi ha a Espanya», tal com ha subratllat Jordi Mayor, alcalde de Cullera, durant la presentació del certamen que ha tingut lloc este matí a Madrid. «La meta és convertir-lo en un prestigiós certamen internacional en el qual s’estrenen obres d’autors vius», ha afegit.

«Este conveni naix de l’amor a la música», ha afirmat Pilar Jurado, presidenta de la SGAE. «No hi ha interpretació musical sense creació musical. Per això, contribuïm a donar suport a este certamen amb la recerca del millor compositor per a obra per a violí», ha explicat la soprano i compositora madrilenya en roda de premsa

Inscripció oberta

El termini d’inscripció del premi s’obrirà el pròxim 17 de febrer. El guanyador —que es coneixerà en la final del II Concurs Internacional de Violí CullerArts el mes vinent de setembre— formarà part del jurat de l’edició de 2021; quan vorà la seua obra interpretada pels músics finalistes.

El conveni s’ha rubricat en un acte celebrat hui a Madrid, en la seu de l’SGAE, on també han estat el compositor, director d’orquestra i director artístic de CullerArts, Cristóbal Soler i Juan Carlos Alandete, regidor d’Activitats Musicals qui han detallat les bases del concurs.

‘CullerArts’ és un certamen internacional de música que se celebra a la ciutat de Cullera des de 2019. Naix per a la defensa i divulgació del patrimoni musical valencià i espanyol a través tant de la recuperació d’obres del repertori musical, com de la interpretació del repertori contemporani.

Destinat a violinistes de qualsevol nacionalitat entre 17 i 27 anys, aspira a convertir-se en un certamen de referència del panorama espanyol i internacional. La primera edició va comptar amb la participació de 32 violinistes procedents de Rússia, Corea del Sud, Grècia, Bulgària, Ucraïna, Alemanya, Portugal, Singapur, Itàlia, Holanda i Espanya.

QUÈ ÉS LA SGAE?

La Societat General d’Autors i Editors (SGAE) és una entitat privada dedicada a la defensa i gestió col·lectiva dels drets de propietat intel·lectual de les seues més de 120.000 socis.

La SGAE té habilitats diversos programes d’incentius a la creació de la música contemporània. A través de la Fundació SGAE, concedix ajudes per a la composició d’obres simfòniques i contribueix a la seua programació per part de les orquestres espanyoles difonent així el repertori simfònic.