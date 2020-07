Cullera suspén el LXXIII Certamen Nacional «Ciutat de Cullera»

Connect on Linked in

El consistori pren esta decisió davant la impossibilitat d’assajos amb normalitat de les societats musicals participants a causa de la COVID-19

L’Ajuntament de Cullera ha acordat suspendre la celebració de la LXXIII edició del Certamen Nacional de Bandes de Música «Ciutat de Cullera», prevista per al diumenge 4 d’octubre.

El consistori pren esta mesura excepcional a causa de les circumstàncies provocades per la COVID-19. Tal com ha explicat el regidor d’Activitats Musicals, Juan Carlos Alandete, «la situació sanitària que estem vivint en els últims mesos ha impossibilitat els assajos amb normalitat de les tres societats musicals que participaven en l’edició d’enguany».

«Un certamen du moltes hores de treball per part de cadascuna de les bandes i sabem que no han estat en condicions òptimes per poder preparar-lo i fer-nos disfrutar de la seua música, i per això hem decidit cancel·lar-lo definitivament», ha destacat Alandete.

Esta edició LXXIII del «Ciutat de Cullera» passarà a celebrar-se al 2021, concretament el diumenge 11 d’abril. Les bandes de música participants seran les mateixes que estaven previstes per a enguany: la Unió Musical de Godelleta, la Unió Musical de Crevillent i la societat musical ‘La Armònica’ de Sant Antoni de Requena. En tot cas, estes deuran ratificar la seua participació a l’Ajuntament.

A més, també es mantindrà l’obra obligada del mateix, ‘L’Illa dels pensaments’ de José Suñer Oriola.

Suspensió certamens

L’Ajuntament de Cullera s’ha vist obligat a suspendre enguany els dos certamens de bandes de música. La cancel·lació del «Ciutat de Cullera» se suma a la suspensió de la XI edició del Certamen Nacional de Bandes de Música de Cinema «Memorial Rafael Talens Pelló» que estava prevista per a este mes de juliol.

Ambdues decisions estan provocades a conseqüència de l’evolució sanitària provocada per la pandèmia del coronavirus, atés que es tracta d’esdeveniments musicals d’èxit que sempre han comptat amb una gran afluència de públic i que a més necessiten una intensa preparació per part de les bandes participants que no ha pogut estar a causa de les limitacions socials de la crisi sanitària.