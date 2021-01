Cullera suspén les càbiles i el mercat ambulant

Connect on Linked in

La Junta de Govern Local ha pres este decisions per preservar la salut de la ciutadania

L’Ajuntament de Cullera en la Junta de Govern Local celebrada hui ha decidit suspendre la setmana de càbiles com a mesura de prevenció contra la Covid-19. Una mesura per tal de preservar la salut de la ciutadania donada la situació actual que viu a hores d’ara la comarca i la Comunitat Valenciana, i també Cullera que acumula actualment la taxa més alta des de l’inici de la pandèmia.

Amb esta decisió, el consistori vol insistir en què, tal com ha explicat el regidor delegat de Caça, Salvador Tortajada, “no se suspén la caça, sinó que no es podrà pernoctar i està prohibit qualsevol activitat d’oci i romandre en les casetes municipals habilitades per a esta activitat. La caça es farà d’acord amb la normativa vigent autonòmica i les mesures de prevenció corresponents”.



Es tracta de sis casetes de propietat municipal que l’Ajuntament cedeix al col·lectiu de caçadors per a la celebració de les càbiles i que es mantindran tancades durant tota la setmana.

A més, pel que fa a les casetes de propietat privada destinades a tal activitat, l’edil Tortajada ha indicat que “tant els cossos de seguretat locals com la Guàrdia Civil vetlaran pel compliment de les mesures sanitàries en totes elles”.

“Vivim una situació pandèmica delicada. Igual que es va fer en les Falles, amb les Festes Majors i d’altres esdeveniments que hem suspés per prevenció, esta també és una tradició que per la seua idiosincràsia involucra activitats d’oci difícils de controlar”, reitera Tortajada.

La setmana de càbiles a Cullera estava prevista del 16 al 24 de gener, una vegada ja finalitzada la temporada de les tirades d’aus aquàtiques que acaben el mateix dissabte 16 de gener.



Suspensió mercat ambulant



Per altra banda, el consistori també ha suspés durant els propers 15 dies el mercat no sedentari que se celebra cada dijous a la localitat.

Ambdós mesures se sumen a les que ja entraren en vigor el passat 30 de desembre com el tancament de dependències municipals, biblioteca, museus, instal·lacions esportives, parcs i jardins; la suspensió de tota l’activitat cultural i de l’atenció al públic que es pot sols mitjançant cita prèvia, així com la prohibició de visites a la Residència Municipal de Persones Majors.