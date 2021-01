Cullera tanca les platges i el passeig marítim en cap de setmana i reforça les darreres mesures preventives preses pel govern local

Connect on Linked in

Jordi Mayor: “en uns dies hem disminuït l’índex de contagis un 26%, però cal seguir esforçant-nos dins de les nostres competències i no relaxar-nos per la salut del conjunt de la ciutadania”

L’Ajuntament de Cullera ha decretat el tancament del passeig marítim i de les platges del municipi durant els propers caps de setmana fins al 15 de febrer. Una mesura que s’ha pres este matí en Junta de Govern Extraordinària per tal d’evitar possibles aglomeracions i que entrarà en vigor els divendres a les 15.00 hores fins als dilluns a les 06.00 hores.

L’alcalde de la ciutat, Jordi Mayor, ha defensat que “en uns dies hem disminuït l’índex de contagis un 26%, però cal seguir esforçant-nos dins de les nostres competències i no relaxar-nos per la salut del conjunt de la ciutadania”.

Concretament, Salut Pública ha notificat 359 casos actius en els darrers 14 dies, el que suposa una taxa per cada 100.000 habitants de 1.653’39 front a la de 2.247’5 del dilluns 25 de gener.

No obstant això, el primer edil ha insistit en que “no podem baixar la guàrdia ni permetre la concentració de visites en cap de setmana ni a les platges ni al passeig marítim”. “Ara més que mai és el moment de continuar en esta línia de baixada amb les mesures de prevenció i contenció necessàries”, afegeix Mayor.

Mayor també ha volgut manifestar a la ciutadania i als veïns i veïnes de poblacions properes que “cal quedar-se a casa, amb responsabilitat i voluntat de tots i així prompte poder gaudir de Cullera i del seu entorn com a tots ens agrada”.

Per altra banda, el consistori vol deixar clar que no té competències per poder decretar un tancament perimetral de la ciutat i que seguirà implementant totes aquelles restriccions necessàries per salvaguardar la salut de la ciutadania.

Més mesures

A més, l’Ajuntament ha prorrogat fins a nou avís les mesures de suspensió d’activitats culturals, esportives i no essencials, de l’atenció presencial al públic, de visites a la Residència Municipal de persones majors i del mercat ambulant, així com el tancament de parcs i jardins, dels museus municipals, de la Biblioteca i de la Casa de la Cultura. A estes cal sumar la contínua desinfecció de vies i espais públics així com l’increment de la tasca de vigilància per part de la Policia Local per evitar l’incompliment de les mesures sanitàries.

Totes estes es complementen amb les ja acordades en les darreres setmanes per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública amb l’objectiu de fer front a la pandèmia.