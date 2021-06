Cullera tanca les platges la Nit de Sant Joan

Connect on Linked in

L’Ajuntament coordinarà un protocol de seguretat amb Policia Local, Guàrdia Civil i Protecció Civil

L’Ajuntament de Cullera ha decidit tancar enguany les seues platges durant la Nit de Sant Joan. Una mesura que s’aplica a totes les platges de la ciutat aprovada aquest dilluns en junta de govern local i que s’efectuarà una vegada acabe el servei de socorrisme i salvament, a les 19.30 hores.

Tal com ha assenyalat l’alcalde, Jordi Mayor, “no celebrarem Sant Joan per prudència, si sacrifiquem una sola nit tindrem l’estiu que tots volem”. “Sabem de l’alegria que viuen les platges de Cullera en una nit com estes, on tots son benvinguts, però no és el moment. El que importa ara és protegir la ciutadania i el turisme”, destaca el primer edil.

La suspensió s’erigix purament a criteris de seguretat i de prevenció, en una festa massiva que sol acumular milers de persones a les platges de la capital turística de la Ribera. Mesures com el distanciament social, l’ús de la mascareta o les grans concentracions en la via pública són complicades de fer complir en jornades festives com aquesta.

A més, l’Ajuntament de Cullera coordinarà en els propers dies un protocol de seguretat amb la Policia Local, Guàrdia Civil i Protecció Civil per garantir l’aplicació de les prohibicions durant la nit del 23 de juny.