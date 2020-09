Cullera trasllada a la nova directora general de Ports les seues reivindicacions

Print This Post

El nou càrrec escull el port de Cullera com a primera visita oficial i anuncia que la Generalitat farà un esforç en 2021 per a potenciar turísticament els ports



La nova directora general de Ports, Aeroports i Costes, Maria Luisa Martínez, ha triat el port de Cullera com a la primera visita oficial des que va ser nomenada. Una jornada per tal de conéixer de primera mà quin és l’estat, les condicions i el funcionament de l’únic port fluvial de la Comunitat Valenciana.

L’alcalde la ciutat, Jordi Mayor, el regidor de Medi Ambient, Bernat Escolá, i el regidor de Pesca, Javier Cerveró l’han acompanyada este matí i li han donat la benvinguda.

Mayor li ha exposat quin és l’estat actual en el qual es troben les infraestructures portuàries i el club nàutic de Cullera. «Li hem traslladat quines són les necessitats que tenim al port per tal que intenten donar solucions als xicotets problemes», detalla.

La màxima autoritat local també ha volgut reivindicar eixe anhel de tindre un club nàutic en condicions «perquè ens portarà vaixells i això acaba generant ocupació, riquesa i també un atractiu turístic més que volem aconseguir».

Per la seua banda, Martínez ha aprofitat la visita per a anunciar que «des de la Conselleria anem a fer un gran esforç als pressupostos del 2021 perquè en la mesura del possible pugam donar-li un impuls econòmic i turístic a tots els nostres ports».

El Port de Cullera

Cullera compta amb una gran tradició pesquera i nàutica als seus ports situats en el tram final del riu Xúquer cap a la seua desembocadura. Per una banda, el port esportiu és l’entrada per a tots aquells navegants que volen visitar la capital turística de la Ribera, i per altra està el port pesquer que suposa una de les activitats econòmiques més importants de la ciutat.