Cullera trasllada els festius locals del 2020 al 8 d’octubre i 7 de desembre

Connect on Linked in

El consistori reprograma les festivitats coincidents amb les Festes Majors i que se suspengueren a causa de la COVID-19

L’Ajuntament de Cullera ha actualitzat el calendari laboral per a l’exercici del 2020 per tal de reprogramar els festius locals que estaven previstos per al 20 i 24 d’abril coincidents amb les Festes Majors i que se suspengueren a causa de la crisi sanitària creada per la COVID-19.

És per això que el consistori ha acordat traslladar estes festivitats locals al dijous 8 d’octubre i al dilluns 7 de desembre. El trasllat es realitza per a fer coincidir les festes locals amb els dos grans ponts festius de final d’any.

Així mateix, les jornades festives restants al municipi són les següents:

Juny: dia 24 (Sant Joan, dimecres, festiu de la Comunitat Valenciana).

Agost: dia 15 (Assumpció de la Verge, dissabte, festiu nacional).

Octubre: dia 8 (dijous, festiu local); dia 9 (Dia de la Comunitat Valenciana, divendres, festiu de la Comunitat Valenciana); dia 12 (Dia de la Hispanitat, dilluns, festiu nacional).

Novembre: dia 1 (dia de Tots Sants, diumenge, festiu nacional).

Desembre: dia 7 (dilluns, festiu local); dia 8 (Immaculada Concepció, dimarts, festiu nacional); dia 25 (Nativitat del Senyor, divendres, festiu nacional).