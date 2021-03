Cullera triplica el nombre d’empreses que treballen per aconseguir el distintiu de qualitat turística SICTED

Connect on Linked in

Més de trenta empreses establiments i serveis de la ciutat s’esforcen per ressaltar el compromís de millorar l’experiència i la satisfacció dels turistes

En els darrers anys tant l’empresa privada com l’administració pública de Cullera estan accentuant els seus esforços per remarcar el compromís que té la ciutat en la millora contínua de la seua qualitat turística. Si en el 2014 hi havia onze establiments i serveis adherits al Sistema Integral de Calidad Turística en Destino (SICTED), ara, en 2021, són trenta-dos els que s’han adherit i que ja treballen per aconseguir este distintiu promogut per la Secretaría de Estado de Turismo amb el suport de la Federació Espanola de Municipis i Províncies.

De fet, la capital turística de la Ribera també ha ampliat el ventall de sectors que perseguixen este repte. Als distints restaurants, hotels i aparthotels, el parc aquàtic, la Tourist Info i el Castell de Cullera, s’incorporen altres gremis com empreses gestores de vivendes turístiques, bars i cafeteries, gelateries, comerços locals, agències de viatges i serveis públics com la Platja de Sant Antoni i la Policia Local. Precisament, cal assenyalar que també es troben entre estos tots els components del club local Artesanos del Arroz, els quals entre els seus requisits tenen fixada l’aposta per la qualitat.

Per tal d’aconseguir este distintiu, estes empreses i serveis turístics es troben treballant en distints aspectes que prepara el projecte com ara plans de formació, incorporant manuals de bones pràctiques i propostes de millora, desenvolupant tallers col·lectius i visites d’assistència tècnica, entre altres, per finalitzar amb l’avaluació.

Es així com, mitjançant este procés, es culmina amb l’obtenció del distintiu Compromiso de Calidad Turística si s’han complit els requisits marcats. Un reconeixement que tal com ha destacat la regidora de Turisme, Débora Marí, “no és sols al compromís per la qualitat turística, sinó també per l’esforç i la insistència en la millora contínua i en la posada en valor dels recursos i espais amb les que comptem en Cullera”.

Per a l’edil responsable de la política turística del municipi “el bon fer de tots els sectors, empreses i dels serveis municipals per seguir implementant accions encaminades a la qualitat situa la nostra ciutat al capdavant del turisme i al capdavant de la satisfacció i l’experiència de totes i tots els que ens visiten”.