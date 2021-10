Cullera troba en el Portum Sucrone tres lingots inèdits del segle I aC

Connect on Linked in

Aporten nous detalls sobre la família Planii, una de les de més poder polític i econòmic de l’època

Cullera ha presentat hui en públic una troballa singular per a l’arqueologia subaquàtica valenciana. Es tracta de tres lingots de plom inèdits de l’època romana (segle I aC) els quals, després de diverses anàlisis efectuades en laboratoris de França, aporten detalls fins ara desconeguts sobre una de les famílies romanes més poderoses del moment: els Planii.

Un clan format per dos germans, altament influent durant l’època de la República a Roma i que va tindre gran participació en la vida política a més d’un enorme poder econòmic per la seua dedicació a l’explotació i comerç del metall que distribuïa com a matèria primera per tot el Mediterrani.

A causa de la importància del plom, tots els lingots estaven marcats amb un símbol identificatiu del comercialitzador. Però a diferència dels fins ara coneguts amb la marca dels Planii, en el cas de Cullera les peces porten una simbologia inèdita d’un patronus d’esta poderosa família.

«Els Planii tenien una espècie d”encarregats’ o ‘gerents’ en cada part del territori responsables del comerç del metall», explica Kike Gandia, arqueòleg municipal de l’Ajuntament de Cullera. «En este cas, la persona que figura en els lingots de Cullera no apareix en cap dels repertoris epigràfics coneguts fins al moment. Encara que els lingots dels Planii apareixen en molts punts del Mediterrani, a Cullera hem conegut un responsable del negoci la identitat del qual és nova», detalla Gandia.

Això obre unes perspectives de recerca tan grans que els principals investigadors mundials de la família Planii, l’epigrafista francés Claude Domergue, i Christian Rico s’han interessat per la troballa i han participat, amb el Centre d’Arqueologia Subaquàtica de la Comunitat Valenciana a través de la seua directora, Asunción Fernández, i el Museu d’Història i Arqueologia

de l’Ajuntament de Cullera, en una publicació que vorà la llum en pròximes dates i que publicarà el Museu Arqueològic Nacional.

La troballa de les peces va tindre lloc en 2020 per part dels submarinistes José Puig, Fran Díaz i Óscar Pellicer i s’emmarca dins de les prospeccions que es duen a terme a través del projecte Portum Sucrone, una iniciativa d’arqueologia subaquàtica impulsada i dirigida per l’Ajuntament de Cullera i que al llarg dels últims anys ha tret a la llum nombroses peces arqueològiques de gran valor que afermen Cullera com un dels ports romans més destacables en el Mediterrani occidental. La regidora de Patrimoni Històric de l’Ajuntament de Cullera, Amparo Jover, ha ressaltat que la presentació de les peces, que s’ha dut a terme a la Casa de l’Ensenyança esta vesprada, és un fet «molt especial» per al Portum Sucronem, ja que es tracta d’uns lingots «únics en el món amb esta marca inèdita» i ha convidat a la ciutadania de Cullera i als visitants a què passen fins al 30 de novembre per la Casa de l’Ensenyança per a observar un tresor que posteriorment serà exposat en el Museu Municipal d’Història i Arqueologia de Cullera, al Castell de la capital turística de la Ribera