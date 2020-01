Cullera, un dels destins turístics valencians més complets

Print This Post

Ha presentat les seues platges, els seus productes, la seua història i la seua cultura.

Cullera i turisme van de la mà o així ho hem apreciat a FITUR on la localitat de la Ribera Baixa ha exposat i fer valdre no sols el turisme de sol i platja sinó que també la seua cultura, oci i història.

La línia estratègica seguida per Cullera, a banda de mantenir a Cullera com a destí turístic intel·ligent es basa en la segmentació de l’oferta per productes turístics en línia amb les grans destinacions de la Comunitat Valenciana. La ciutat té un ampli ventall d’activitats i servicis que poca gent coneix.

Una localitat que no para d’investigar i créixer respecte al turisme.