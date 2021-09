Cullera, una ciutat millor connectada amb el nou servei d´autobús

Connect on Linked in

La nova xarxa d´atubusos augmenta des d’aquest dilluns les freqüències de pas a la comarca de la Ribera

Des d’aquest dilluns Cullera està més ben connectada amb la resta de municipis de la comarca de la Ribera gràcies al nou servei de transport que ha posat en marxa la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat.



La clau d’aquesta millor connexió la trobem en l’augment de les freqüències de pas de les tres línies d’autobús que operen en la localitat.



“És una millora molt important per a Cullera perquè s´augmenta la freqüència dels itineraris sobre tot a L´Hospital de la Ribera, que és una de les parades més demandades”, ha assegurat Bernat Escolà, Regidor d´Urbanisme de l´Ajuntament de Cullera.



Les tres línies estan configurades sobre la base de dos grans eixos de relació per a connectar Cullera i Sueca amb Alzira i Algemesí, una connexió que s’amplia a més a tots els xicotets municipis que es troben entre aquestes 4 localitats.



Cullera-Sueca-Albalat-Hospital-Alzira és la línia 1 que connecta Cullera amb Alzira. Passa per Sueca, Riola, Polinyà del Xúquer, Albalat i Benicull i inclou també una parada a l’Hospital de la Ribera. Aquest servei ha duplicat les seues freqüències de pas oferint ara 6 viatges diaris d’anada i volta en dies laborables.



Sueca-Cullera-Alzira és la línia 3 que també connecta Cullera amb Alzira. En aquest cas passa per Favara, Llaurí i Corbera, i para a més, a l’Hospital de la Ribera. Aquesta línia ha augmentat el seu servei i ara ofereix fins a 9 trajectes diaris per sentit.

Una de les millores més importants és que durant els caps de setmana i els festius, aquestes dues línies que van a l’Hospital de la Ribera, oferiran 10 viatges d’anada i volta (fins ara la freqüència de pas era només de 3).

Cullera-Sueca-Albalat-Algemesí és la línia 2 que connecta Cullera amb Algemesí. Passa per Sueca, Riola, Polinyà del Xúquer, Benicull i Albalat fins a arribar a Algemesí. Aquest servei també ha duplicat les seues freqüències de pas i des d’aquest dilluns ofereix 4 expedicions d’anada i volta.



El nou servei de transport comptarà amb autobusos de menys de 10 anys d’antiguitat.