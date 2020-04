Cullera va tancar 2019 amb un romanent positiu de tresoreria de 2 milions

Print This Post

El bon resultat econòmic permetrà destinar la major part a les mesures d’ampliació de la inversió social, reactivació econòmica i el foment de l’ocupació per a pal·liar els efectes del Covid-19



L’Ajuntament de Cullera va tancar 2019 amb un romanent positiu de tresoreria de 2.064.683 euros. Les dades les ha donat a conéixer el consistori durant les comissions informatives abans de portar al ple la liquidació del pressupost de l’any passat.



La xifra positiva adquirix enguany fins i tot més rellevància ja que Cullera podrà finançar amb part d’aquesta quantia el paquet de mesures econòmiques per a fer front a la nova situació socioeconòmica generada pel coronavirus.



El consistori destinarà 1,7 milions del pressupost municipal al reforç de les polítiques socials, a les ajudes a les empreses i a la creació d’ocupació. Això implicarà una modificació pressupostària que s’aprovarà divendres que ve en un ple extraordinari on es prendran totes les mesures per a fer front a la pandèmia generada pel Covid-19.



L’alcalde de Cullera, Jordi Mayor, ha ressaltat la bona gestió econòmica iniciada l’anterior legislatura per a revertir les polítiques d’endeutament descontrolat i retallades. I a més aquest any de manera més significativa ja que permetrà al consistori articular una sèrie de mesures de rescat acordades amb els agents socials perquè la ciutat afronte de forma radicalment distinta el nou context.



«Haver sabut reencarrilar el deute ingent que ens trobàrem en 2015 i complir el pla d’ajust fins i tot per damunt de les previsions, ens permetrà donar una resposta social perquè ningú es quede tirat», ha explicat Mayor.



Factures a 8 dies



Cullera a més continua millorant alguns dels paràmetres econòmics que eren un autèntic llast per al consistori. Per exemple, es continua baixant el temps que Cullera tarda a pagar les seues factures. Ara el període mitjà de pagament a proveïdors és de 8,78 dies, dins del màxim de 30 dies estipulat per la legislació actual.



Menys deute



L’ajuntament també ha aconseguit continuar reduint el seu deute deixant-lo en el 51%. Això suposa un deute de 16 milions d’euros a 31 de desembre de 2019. Una xifra molt per davall del 181% aconseguit en 2012 i que va deixar al municipi amb un deute històric de 40 milions d’euros. Allò va revocar al municipi a evocar un pla d’ajust amb el Ministeri d’Hisenda que s’estén fins a 2032. Este pla impedix, entre altres aspectes, la baixada o la bonificació d’impostos. No obstant això, cal destacar que Cullera està complint tots els paràmetres del pla d’ajust i la regla de despesa.



En este sentit, l’alcalde de la localitat he reivindicat que gestionar eficientment l’economia, defensar els drets socials i fer polítiques per a les persones és completament compatible.