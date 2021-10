Cullera vigila el camp amb drons per a evitar els robatoris de taronges

Print This Post

La Unitat Dron de la Policia Local efectua vols dia i nit i se centra en les partides del terme més castigades pels lladres

Drons per combatre els lladres de cítrics. La campanya de recollida de la taronja que s’inicia en estes dates a la comarca de la Ribera comptarà amb un nou sistema de vigilància a Cullera. La Unitat Dron de la Policia Local controla ja des de l’aire les zones més sensibles de terme municipal per evitar la sostracció de collites, una innovadora forma de fer front a la problemàtica dels furts de taronges.

Gràcies a estos vols, la Policia Local podrà controlar i identificar persones, turismes, furgonetes i camions que accedeixen a zones d’horts per evitar que individus no autoritzats sostraguen cítrics en l’època de major intensitat de la campanya agrícola.

Així mateix, es verificarà que l’origen dels calaixos amb fruita ja recol·lectada i que es transporta en camions des dels camps de conreu fins als magatzems siga lícit, independentment de qualsevol altra activitat il·legal que es puga observar durant els operatius.

Mitjançant este sistema de vigilància aèria, es poden controlar furgons de grans dimensions, camions, així com a persones. Igualment es presta atenció a l’existència de calaixos buits disposats per a la recollida de taronges.

Una vegada localitzats, la Policia va in situ al lloc a fi de verificar la identitat de tot el personal que es trobe realitzant la recol·lecció, des del comerç que realitza la recollida fins als treballadors, el titular de la propietat, etc., expliquen des de la Unitat dron.

Punts sensibles

L’elecció dels punts on s’establixen els operatius té en compte les zones que han patit major nombre de denúncies en anys anteriors per robatori i furts de taronges, facilitades tant pel Consell Agrari de Cullera així com pels membres del grup ROCA de la Guàrdia Civil, amb els quals la Policia Local de Cullera es coordina durant tota la campanya de recol·lecció de cítrics.

Concretament, es fa especial incís en partides com la Raconà, Pegunta, Alqueries, Ràfol, Seniades, el Való i el Plà, entre d’altres.

La regidora de Policia Local de l’Ajuntament de Cullera, María José Terrades, ha indicat que «estem fent que el camp cullerenc siga més segur i menys vulnerable davant els robatoris».

Terrades destaca «l’esforç modernitzador» que porta a terme la Policia Local en els últims anys «el que ens situa una vegada més com un dels referents en matèria de seguretat ciutadana en l’àmbit local». «No només disposem d’unes instal·lacions, tecnologia i infraestructures modernitzades i de primer ordre, sinó que a més comptem amb una plantilla formada i cada vegada més especialitzada, el que redunda en una millor de la seguretat ciutadana», conclou Terrades.