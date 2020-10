Cullera vol turisme tot l’any amb el seu patrimoni històric

Connect on Linked in

Cullera seguix projectant el seu patrimoni com un element clau en la seua estratègia turística. És per això que la localitat confia en els seus recursos històrics, arqueològics i culturals per tal de disfrutar de turisme durantr tot l’any, i més davant els nous reptes als que obliga la pandèmia de la Covid19

Patrimoni i turisme a Cullera: diagnòstic, recuperació i posta en valor’ és el títol d’este programa que ha reflexionat i debatut sobre la força del patrimoni cultural i històric a Cullera, com a atractiu c lau del seu turisme i com a motor de l’economia, tant de la ciutat com de la comarca.

Cullera forma part de la xarxa d’Universitats Estacionals de la Universitat de València, un programa impulsat pel Vicerectorat de Projecció Territorial i Societat amb presència en 20 localitats valencianes.

ESTe projecte seguix la línia que treballa el consistori de desestacionalització turística per tal de potenciar els seus recursos patrimonials, culturals i històrics més enllà del turisme de sol i platja



El diagnòstic, la recuperació i la posada en valor de cadascun dels elements patrimonials amb els que compta la capital turística de la Ribera permet enriquir i diversificar els seus productes turístics. I ampliar la seua oferta