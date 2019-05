Culminen les obres del nou Ajuntament de la Barraca d’Aigües Vives

Connect on Linked in

Amb la primera pedra en 2010 donava inici aquest ambiciós i necessari projecte que hui s’ha materialitzat en el que coneixem pel nou Edifici Consistorial, en la ubicació emblemàtica de l’antic teatre de la localitat. En aquest edifici es va inaugurar ja en 2015, el Saló d’Actes que ha sigut la funcionalitat a la qual es va destinar la planta baixa, que ocupa 220 metres quadrats i un escenari de 100 metres quadrats, permetent entre altres, l’ús d’aquest per a les actuacions de la Societat Musical de la Barraca d’Aigües Vives i dotat amb 150 butaques per als espectadors.

A més d’actuacions culturals, aquest saló d’actes ha pogut ser utilitzat per totes les associacions de l’Entitat Local Menor, així com per al desenvolupament de les Juntes Veïnals, exposicions, presentacions de diversos àmbits…etc.

Tal com estava previst, les obres de l’edifici es donen per finalitzades, destinant la primera planta a les oficines i a l’Ajuntament de la Barraca d’Aigües Vives i la segona planta la Sala de Lectura Milagros Veres Marín.

La construcció d’aquest edifici, que els veïns podem gaudir ja íntegrament, ha suposat molt de temps i esforç per a aconseguir que el cost per a l’Ajuntament de la E.L.M. de la Barraca d’Aigües Vives fóra mínim. Gràcies al qual va ser el seu alcalde, Enrique Gómez, es fa realitat hui un projecte que les generacions successives i esdevenidores podran gaudir amb els diferents usos que ofereix.

Amparo Camarasa, la nostra candidata a l’alcaldia de la Barraca d’Aigües Vives, ha manifestat en el seu programa, d’una banda, la necessitat d’acabar de dotar a l’edifici d’espais per al manteniment i el seu adequat funcionament

D’altra banda, ha destacat la importància de l’aprofitament de l’edifici com un espai cultural que permeta complir amb les necessitats lúdiques i d’oci dels veïns i, d’altra banda, com a espai formatiu, complint amb el compromís de l’Ajuntament de la Barraca d’Aigües Vives d’oferir als veïns les millors eines, davant la competitivitat laboral a través de formacions específiques. Fet que ara és possible atés que comptem amb un espai habilitat per a tal fi.