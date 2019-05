‘Cultura als Pobles’ acull diferents activitats culturals durant este cap de setmana

Connect on Linked in

Durant este cap de setmana, visita Castellar-L’Oliveral, Carpesa, La Torre, El Saler, El Perellonet, Massarrojos, Borbotó, Beniferri, Forn d’Alcedo i Faitanar

La III edició del cicle ‘Cultura als Pobles’, que va començar durant el passat mes d’abril, continua este cap de setmana amb diferents actuacions musicals així com espectacles de màgia, projeccions cinematogràfiques, monòlegs humorístics i tallers de circ. Des del passat 12 d’abril fins al pròxim 19 de maig, un total de 18 pobles de València poden gaudir de més de 60 activitats culturals.

Hui, des de les 22.30 hores a Castellar-L’Oliveral, tindrà lloc el visionat a l’aire lliure de la pel·lícula Guastavino, l’arquitecte de Nova York. Demà, a les 19.00 hores, es durà a terme l’espectacle de dansa La vuelta al mundo en 80 años a càrrec de la companyia La Casa Amarilla, a La Torre; i a El Saler, l’espectacle de dansa Artes del Medio Oriente, per Sara Guirado Dance Company.

A les 19.30 hores, la Unió Musical Santa Cecilia de Castellar-L’Oliveral oferirà un concert a El Perellonet, mentre que una hora després, en Beniferrí, es projectarà a l’aire lliure el documental Bruno Lomas, rey y rebelde. Per a finalitzar les activitats del dissabte, a les 22.00 hores, a Carpesa, tindrà lloc l’actuació de l’humorista Àlex Martínez.

Durant el diumenge 5 de maig, a les 12.00 hores se celebrarà el taller de circ Mon Baraka Nou Circ a Massarrojos, el concert Una hora amb Marxant en Borbotó, i el concert de la Societat Musical dels Orriols, dirigida per Óscar Vaquerizo Molla, a Beniferri. A les 12.15 hores, al Forn d’Alcedo, tindrà lloc el monòleg d’humor Què dur és ser pare!, per Óscar Tramoyeres. Finalment, a les 18.00 hores, a Carpesa, se celebrarà el combat d’il·lustradors Drawing Fighters, per a tots els públics.

«Totes les persones som iguals per a accedir a la cultura, i tots els espais públics de proximitat suposen una oportunitat com a escenaris de l’activitat cultural i punts de trobada per a la ciutadania i les propostes més interessants», ha assegurat la regidora de Patrimoni i Recursos Culturals, Glòria Tello. ‘Cultura als Pobles’ és una iniciativa de la Regidoria de Patrimoni i Recursos Culturals, que té com a objectiu la descentralització de la cultura, l’accés lliure i igualitari de la ciutadania a l’oferta cultural de la ciutat i la posada en valor dels nuclis de població singulars.