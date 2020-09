Cultura atorga el premi a la millor exposició en ‘Obert València’ a ‘Territorio y refugio’ de la galeria Luis Adelantado

Connect on Linked in

El director del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, José Luis Pérez Pont ha entregat el premi

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport ha atorgat el premi a la millor exposició a ‘Territorio y refugio’ de la galeria Luis Adelantado, dins d’‘Obert València’, iniciativa organitzada per LAVAC (Associació de Galeries d’Art Contemporani de la Comunitat Valenciana).

El director del Consorci de Museus, José Luis Pérez Pont ha atorgat el premi en representació de la Generalitat, que un any més col·labora amb l’organització d’‘Obert València’ que dona suport a les galeries valencianes en la seua obertura de temporada.

En els últims anys, la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport ha incrementat els esforços per dinamitzar el mercat artístic contemporani donant suport a les galeries d’art a través de diferents iniciatives com el Pla d’adquisició d’obres d’art que, en aquesta última edició, ha suposat una inversió de mig milió d’euros. En aquest sentit, i amb l’objectiu de fer front als efectes de paralització en l’activitat cultural generada per la crisi de la COVID-19, s’ha posat en marxa també el programa ‘reaCtivem’.

Així, amb una edició marcada per la pandèmia, ‘Obert València’ celebra l’inici de temporada amb les mesures necessàries que el moment actual requereix. Des de hui a les 17.00 hores, i durant aquest cap de setmana, les galeries d’art obrin les portes al públic per a mostrar les seues col·leccions i divulgar les creacions dels seus artistes. Visites guiades per les galeries així com diferents taules redones són altres de les activitats que complementen el programa.

Premis

Aquest matí s’han lliurat els diferents guardons d’‘Obert València’. A l’acte, celebrat en l’IVAM, han assistit la seua nova directora, Nuria Enguita, acompanyada per Rosa Santos, presidenta de LAVAC, la regidora delegada de Patrimoni i Recursos Culturals de l’Ajuntament de València, Gloria Tello, a més del director del Consorci de Museus, José Luis Pérez Pont.

El premi de l’Ajuntament de València a ‘l’artista destacada’, aquesta edició ha recaigut en Amanda Moreno d’Espai Tactel. El jurat encarregat de seleccionar els llorejats amb els premis de l’Ajuntament i de la Conselleria ha estat format per Aurélien Le Genissel, comissari independent i crític d’art; Natalia Yera, col·leccionista, dirigeix la col·lecció Mariano Yera i forma part del consell assessor de la Fundació ARCO; José Luis Pérez Pont, director del Consorci de Museus i del Centre del Carme i Sandra Moros, conservadora de l’IVAM, crítica i comissària d’art.

D’altra banda, s’han entregat els premis d’adquisició d’obra. La Fundació Hortensia Herrero ha seleccionat diferents obres: una de María Tianut de la galeria Rosa Santos, una altra d’Anna Tales de la galeria Luis Adelantado i una tercera de Samuel Nieto de la galeria Shiras. La col·lecció DKV ha adquirit una obra d’Amanda Moreno de la galeria Espai Tactel i una de José Luis Cremades de la galeria Luis Adelantado. L’empresa Gandía Blasco ha dedicat la seua adquisició a obres de dos autors diferents: ‘22.06.2015’ de Lucía Blas de la galeria La Merceria i ‘Vase#1’ de Philip Gerald de Tuesday to Friday.

La Fundació Juan José Castellano Comenge, per qüestions alienes a la seua voluntat, no ha pogut veure totes les galeries i anunciarà el premi més endavant. I la revista ‘MAKMA’ que ha elegit una obra d’Álex Gambín, exposada a Tuesday to Friday, i l’ha seleccionada per a la seua col·lecció.

Recorreguts

A la vesprada s’obriran les galeries al públic en horari especial de 17.00 a 23.00 hores. Les que formen part del circuit són: Luis Adelantado, Aural, Benlliure, Isabel Bilbao, Alba Cabrera, Galería Cuatro, Espai Tactel, La Mercería, The Blink Project, Tuesday to Friday, Punto, Rosa Santos, Set Espai d’Art, Shiras Galería, Galería Thema, i Vangar. La castellonenca Espai Nivi Collblanc i l’alacantina Aural participen a la Sala 2 del Centre del Carme, mentre que Isabel Bilbao participa des de Xàbia.

Com en edicions anteriors destaquen les rutes ‘Gallery Walk’ del divendres i el dissabte, organitzades per ARCO i les xarrades a l’IVAM el matí del dissabte 26 de setembre, que enguany van a càrrec de la fundació ‘El Secreto de la Filantropía’. Els participants seran Elisa Hernando, fundadora d’Arte Global i Red Collectors; el comissari i director del Centre d’Art Hortensia Herrero, Javier Molins; i el president de la fundació ‘El Secreto de la Filantropía’, Luis Trigo.

Una altra novetat són les visites virtuals en 3D a les galeries, que aconsegueixen que el visitant puga recórrer l’espai de totes les galeries de LAVAC i gaudir de les obres exposades.

‘Obert València’ finalitzarà el pròxim dia 2 d’octubre amb l’anunci del premi, seleccionat per votació popular, Cervezas Alhambra.