Cultura atorga els premis als llibres millor editats en 2020 i a les llibreries que millor fomenten la lectura

Les editorials premiades són Onada, Litera libros, Andana Editorial, Edicions del Bullent i Mediavaca

– Les llibreries premiades són Fan Set i La Rossa de València

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport ha concedit els premis als llibres millor editats en 2020 i a les llibreries que han destacat per la seua trajectòria o innovació en el foment de la lectura a la Comunitat Valenciana.



El premi al llibre millor editat s’ha concedit a ‘Diari gràfic del confinament. A casa’ de l’editorial Onada (autor: Goyo Rodriguez) i el llibre millor il·lustrat ha sigut ‘El cap ple de pardals’ de Litera libros (autora: Rocío Araya).



El còmic millor editat ha sigut ‘L’era d’Aquari’ d’Andana Editorial (autor: Jordi Peidro), el llibre infantil millor editat és ‘Pandora du sort’ d’Edicions del Bullent (autors: Paco Esteve i Gemma Aguasca) i el llibre juvenil millor editat ‘Extrañeza y maravilla: una enciclopedia de juguete en tiempos de confinamiento’ de l’editorial Mediavaca (autors: Ainara Azpiazu Adurix, etc.).



El premi a la trajectòria d’una llibreria ha sigut per a Fan Set, al carrer Sant Ferran de València, que fa una dècada que funciona dins del Centre Cultural Octubre Centre de Cultura Contemporània. Està especialitzada en literatura i assaig quasi completament d’àmbit lingüístic catalanoparlant (80 % dels llibres de narrativa i assaig, 100 % en literatura infantil i juvenil). Fan Set fa aproximadament tres activitats culturals i de foment del llibre i la lectura cada setmana, com ara presentacions de llibres i també de discos, i acull algunes exposicions d’obra gràfica i il·lustració.



El premi a la llibreria més innovadora ha sigut per a La Rossa, al carrer Enric Navarro de València. Creada en 2015, es caracteritza per ser, possiblement, l’única llibreria feminista especialitzada en llibres escrits per dones i amb perspectiva de gènere de tot el territori valencià. A més, entre la seua curada selecció destaquen també altres interessants productes culturals fets per dones com il·lustracions i fanzins. D’entre les seues activitats de difusió i foment del llibre i la lectura, a més de les habituals presentacions i clubs de lectura i la seua participació en fires, la llibreria té el seu propi podcast sobre literatura anomenat ‘Libros i mamarracheo’.



Els premis seran entregats en el Dia del Llibre Valencià, el 20 de novembre, al Monestir de Sant Miquel dels Reis.



Són uns premis honorífics que tenen com a principal objectiu incentivar la producció de les empreses editorials valencianes, en qualsevol de les dues llengües oficials, amb iniciatives que propicien una millora del llibre valencià, tant en el seu aspecte tècnic i formal com en l’artístic, així com incentivar les iniciatives i activitats que contribuïsquen a la difusió del llibre i fomenten els hàbits de lectura.



La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport promocionarà els llibres i les llibreries premiats en el Pla valencià del foment del llibre i la lectura Llegim Llegim Llegim. Tant l'editor de les obres premiades com la llibreria premiada podran fer ús publicitari d'aquesta circumstància, indicant en els exemplars o en els seus establiments de manera expressa la concessió del premi i la modalitat.