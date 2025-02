Cultura concedeix 4,5 milions d’euros a les indústries culturals i el sector editorial afectats per la DANA

La Conselleria d’Educació, Cultura, Universitats i Ocupació ha concedit ja més de 4.500.000 euros a 215 beneficiaris del paquet d’ajudes a les indústries culturals i al sector editorial afectats per la DANA. D’estes ajudes, ja s’ha abonat una primera tanda, amb un import mitjà de 21.261 euros per beneficiari. Aquesta mesura forma part de l’esforç per donar suport al sector cultural i editorial afectat per les fortes riuades.

La Generalitat, en aquesta primera fase, atén les necessitats més immediates del sector per facilitar la seua recuperació i reactivació. En concret, la Conselleria ha destinat cinc milions d’euros a ajudes dirigides a professionals i empreses del sector cultural i editorial afectats pel temporal. Aquestes ajudes estan orientades a la reparació i reposició dels danys materials, incloent-hi els mobles necessaris per al desenvolupament de les activitats productives. Els ajuts poden arribar fins als 90.000 euros, en funció de l’estimació dels danys causats.

A més d’aquestes ajudes, també s’ha destinat un milió d’euros per a professionals i empreses del sector editorial que estiguen radicades o tinguin instal·lacions afectades en els municipis que han patit les riuades. Aquestes ajudes tenen com a objectiu la reimpressió i reposició dels llibres danyats o destruïts a conseqüència de la riuada, ajudant així a restaurar la producció editorial d’aquests municipis afectats.