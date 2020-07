Cultura convoca els Premis 2020 als llibres millor editats i a la tasca dels llibreters i llibreteres

Connect on Linked in

Aquests set guardons reconeixen el treball ben fet de les editorials i de les llibreries valencianes

Tots els detalls de la convocatòria es poden consultar en el DOGV: http://www.dogv.gva.es/datos/2020/07/13/pdf/2020_5473.pdf

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport ha convocat els Premis 2020 als llibres millor editats i al reconeixement al treball dels llibreters i llibreteres al territori valencià durant l’any 2019.

D’una banda, s’atorguen cinc guardons, un per cada modalitat d’edició, als millors treballs de l’any 2020: Premi al llibre millor editat, Premi al llibre millor il·lustrat, Premi al còmic millor editat, Premi al llibre infantil millor editat i Premi al llibre juvenil millor editat.

Paral·lelament es reconeix el treball dels llibreters i llibreteres amb dos guardons més: el Premi a la trajectòria d’una llibreria, que agraeix el seu arrelament i la qualitat en les seues activitats de difusió del llibre i foment de la lectura, i el Premi a la llibreria més innovadora, que distingeix la posada en marxa d’iniciatives innovadores en el foment del llibre i la lectura.

Les sol·licituds per a optar a aquests premis s’han de presentar per via telemàtica fins el 28 de juliol. Tota la informació sobre com s’han de presentar les candidatures i on s’han de depositar els llibres que opten als guardons està recollida en la convocatòria que s’ha publicat hui en el DOGV (http://www.dogv.gva.es/datos/2020/07/13/pdf/2020_5473.pdf)

En l’edició de 2019 el Premi al llibre millor editat el va guanyar ‘Electroshock. Edición integral’, de l’editorial Barlin Project; el Premi al llibre millor il·lustrat es concedí ‘ex aequo’ a ‘Germans’ de l’Editorial Bromera i ‘Al país de l’olivera’, de Sembra Llibres; el Premi al còmic millor editat va recaure en ‘Panteras Negras’, de Desfiladero Ediciones; el llibre infantil millor editat fou per a ‘Abecedario en verso del ratón diverso’, de Malian Editora; i el llibre juvenil millor editat va ser ‘Por o fugirem’ d’Andana Editorial.

El Premi a la trajectòria d’una llibreria es lliurà a La Moixeranga de Paiporta i el Premi a la llibreria més innovadora a Detroit Llibres d’Alcoi.

Reactivant el sector del llibre

Aquests reconeixements se sumen a les diferents accions que des de Cultura de la Generalitat s’estan duent a terme amb l’objectiu de reactivar el sector cultural valencià, i més concretament el sector del llibre pels efectes provocats per la COVID-19 en les indústries culturals i creatives.

Cal recordar que entre les mesures de ‘reaCtivem’ hi ha l’adquisició de llibres per valor de 472.000 euros per part de la Direcció General de Cultura i Patrimoni amb l’objectiu de tindre una repercussió directa en les llibreries de proximitat, els distribuïdors i les editorials valencianes.

D’altra banda, els pressupostos de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport preveuen aquest 2020 una inversió de 16,5 milions d’euros en promoció del llibre i la lectura, un 3 % més respecte a 2019 i un 44 % per damunt de l’últim pressupost del Consell anterior al Botànic.

Enguany, Cultura de la Generalitat ha augmentat les ajudes a la producció editorial dels 500.000 als 800.000 euros, fet que suposa un increment de vora el 60 % respecte a 2019. Les ajudes a la dotació de biblioteques municipals també s’han reforçat i compten amb una inversió de 700.000 euros, un 16 % més que l’any passat.

Igualment, la partida per a impulsar la difusió de llibres i el foment de la lectura ha crescut fins als 650.000 euros, un 18 % més en 2019, així com els fons per estimular la participació de les editorials valencianes en fires internacionals, que han augmentat un 25 % fins a arribar als 25.000 euros.