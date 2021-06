Cultura de la Generalitat acull la presentació en la Filmoteca de València de la novel·la ‘Rodaje’ del cineasta Manuel Gutiérrez Aragón

La presentació del llibre s’emmarca dins de les activitats de l’Any Berlanga organitzades per l’Institut Valencià de Cultura

Després de la presentació de la novel·la pel seu autor, es projectarà ‘El verdugo’ (1963) de Luis García Berlanga.

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport de la Generalitat, a través de l’Institut Valencià de Cultura, presenta el dijous 10 de juny, a les 18 hores, en la Filmoteca de València, la novel·la ‘Rodaje’ (Anagrama, 2021) del director de cinema Manuel Gutiérrez Aragón.

El llibre es presenta en la Filmoteca de València dins de les activitats commemoratives de l’Any Berlanga promogudes per la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport de la Generalitat.

Després de la presentació de la novel·la a càrrec del seu autor, es projectarà ‘El verdugo’, (1963) de Luis García Berlanga, un dels grans clàssics del cinema europeu, considerat com la millor pel·lícula de la història del cinema espanyol per gran part de la crítica cinematogràfica especialitzada.

Precisament, ‘El verdugo’ forma part important de la trama de ‘Rodaje’. La novel·la està protagonitzada per un jove cineasta que es disposa a rodar la seua primera pel·lícula en un Madrid en el qual Berlanga està rodant ‘El verdugo’ i en el qual s’ha sentenciat a mort el militant comunista Julián Grimau.

En el curt espai de temps de sis dies s’encadenen els esdeveniments d’aquest relat de tints autobiogràfics: els amors i desamors del protagonista Pelayo Pelayo amb la seua núvia Laura, les discussions amb el famós productor Midas Merlín, les trobades amb la periodista que li conta les novetats per a salvar la vida del condemnat, les visites al plató en el qual Berlanga roda ‘El verdugo’ o els passejos amb l’escandalós actor Juan Luis Mañara.

Cineasta i novel·lista

Nascut a Torrelavega, Cantàbria, en 1942, Manuel Gutiérrez Aragón va ingressar en 1962 a l’Escola de Cinema de Madrid, alhora que estudiava Filosofia i Lletres.

Amb el seu primer llargmetratge, ‘Habla, mudita’ (1973), va obtindre el Premi de la Crítica en el Festival de Berlín. Entre les seues pel·lícules més conegudes figuren ‘Camada negra’ (1977), Ós de Plata al millor director en el Festival de Berlín; ‘Maravillas’ (1980); ‘Demonios en el jardín’ (1982), Premi de la Crítica en el Festival de Moscou i Premi Donatello de l’Acadèmia de Cinema italiana, i La mitad del cielo (1986), Concha d’Or en el Festival de Sant Sebastià.

En 2005 li va ser atorgat el Premi Nacional de Cinematografia. Després de la seua última pel·lícula, ‘Todos estamos invitados’ (2008), Gran Premi del Jurat en el Festival de Màlaga, va anunciar la seua retirada del seté art per a dedicar-se, entre altres activitats, a la literatura.

‘La vida antes de marzo’, la seua primera novel·la, va obtindre el Premi Herralde en 2009. Després ha publicat ‘Gloria mía’, ‘El ojo del cielo’, ‘Cuando el frío llegue al corazón’ i ‘Rodaje’.

Un clàssic del cinema europeu

Amb argument i guió de Luis García Berlanga i Rafael Azcona, amb la col·laboració d’Ennio Flaiano, ‘El verdugo’ conta la història de l’empleat d’una funerària (Nino Manfredi) que es veu obligat a casar-se amb la filla (Emma Penella) d’un ancià botxí (José Isbert). Per la seua manca de mitjans i d’habitatge, el jove es veu obligat a exercir el mateix ofici que el seu sogre. Prompte rep l’ordre d’executar una pena capital.

Aquest dur al·legat contra la pena de mort estava inspirat en l’execució real de ‘La envenenadora de Valencia’. Rodada en exteriors de Madrid, Palma i Manacor, la pel·lícula va ser una coproducció amb Itàlia.

El seu repartiment compta amb excel·lents actors de comèdia entre els quals figuren José Luis López Vázquez, María Luisa Ponte, María Isbert, Julia Caba Alba, Antonio Ferrandis, Lola Gaos, Alfredo Landa, José Sazatornil, Agustín González, Chus Lampreave, José Luis Coll o Manuel Alexandre.

Ricardo Muñoz Suay, que va ser director de la Filmoteca de València, va exercir d’ajudant de direcció de Berlanga durant el rodatge. Com en tantes altres pel·lícules del cineasta valencià, la música és del compositor Miguel Asins Arbó.

Sobre ‘El verdugo’, Berlanga va dir: “Molts directors diuen que visualitzen totalment el que estan pensant, el que volen fer… Jo mai he visualitzat res previ al moment del rodatge, allí m’ha nascut la imatge… Aquesta vegada és l’única que de sobte vaig veure com una espècie de situació màgica o premonitòria”.

“De sobte vaig veure una gran sala blanca, enorme, sense cap referència de mobiliari, de res, amb una porteta molt xicoteta al fons, exactament com va eixir en la pel·lícula, i dos grups arrossegant dues persones: una la que morirà i l’altra la que matarà. Aquests dos grups per a mi eren la societat obligant a morir el que morirà i obligant a matar el que matarà.”

Per la seua part, Gutiérrez Aragón ha recordat en una entrevista que “de Berlanga s’esperaven comèdies àcides, d’humor negre, però que foren comèdies i que, per tant, no tingueren una gran repercussió política. Llavors, mentre es rodava ‘El verdugo’, la censura no va sospitar mai la bomba que s’estava fabricant. I Berlanga i el seu equip tampoc. Per què va ser una bomba? Per moltes raons. Una de les quals és que a Itàlia, per exemple, on es va estrenar la pel·lícula, a Franco se l’anomenava el botxí”.

En el seu moment, ‘El verdugo’ va obtindre el Premi de la Crítica en el Festival de Venècia; el Premi de la Crítica soviètica en el Festival de Moscou; el premi a la millor actriu del Sindicat Nacional de l’Espectacle per a Emma Penella; el premi al millor argument i guió original del Cercle d’Escriptors Cinematogràfics; el Premi Sant Jordi a la millor pel·lícula, i el Premi de l’Humor Negre de l’Acadèmia d’Humor Francesa.