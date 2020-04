Cultura de la Generalitat commemora el Dia Internacional de la Dansa

Connect on Linked in

El 29 d’abril la dansa és la protagonista cultural i es difondrà un audiovisual commemoratiu de l’Associació de Professionals de la Dansa Valencians

En el canal de l’IVC #QuedatACasa el públic pot accedir al documental ‘Dansem’, de la videoartista Gema Iglesias: https://ivc.gva.es/val/ivc-val/canal-quedatacasa5

Cultura de la Generalitat commemora demà el Dia Internacional de la Dansa amb la difusió d’un audiovisual elaborat per l’Associació de Professionals de la Dansa de la Comunitat Valenciana (APDCV) i encarregat per l’Institut Valencià de Cultura.

Així mateix, en el canal de l’IVC #QuedatACasa es pot veure aquesta setmana el documental ‘Dansem’ realitzat per la videoartista Gema Iglesias i que mostra el desenvolupament del projecte didàctic de l’espai La Granja de l’IVC. Es pot trobar en aquest enllaç: https://ivc.gva.es/val/ivc-val/canal-quedatacasa5

Amb motiu d’aquesta commemoració, la secretària autonòmica de Cultura, Raquel Tamarit, ha volgut destacar que «demà la dansa és la protagonista de la cultura i volem recordar que, mitjançant la diversitat de propostes per a gaudir d’aquesta disciplina via online, es referma una vegada més que la dansa i la cultura en general estan sent un bé social que ens està ajudant moltíssim a passar millor aquestes setmanes de confinament. Per això, des del primer moment, ací hem considerat que el món cultural ha de ser tractat de manera especial i que cal que totes les administracions remem en el mateix sentit per a adoptar mesures concretes i reactivar una eina de benestar com és la cultura i cuidar les persones que viuen d’aquesta».

Cultura de la Generalitat ha presentat diferents mesures concretes mitjançant el pla ‘reaCtivem’ i una d’aquestes és la programació de tot allò que s’ha hagut d’ajornar des de la declaració de l’estat d’alarma provocat per la COVID-19.

En l’apartat de dansa, cal recordar que la 33a edició de Dansa València s’havia de celebrar entre el 28 de març al 5 d’abril, la qual cosa no ha estat possible. És per això que el director adjunt d’Arts Escèniques de l’IVC, Roberto Garcia, ha explicat que «estem treballant per a traslladar el festival a mitjan novembre, sempre que les autoritats sanitàries ho permeten. La coordinació és total perquè aquest festival l’organitzem en col·laboració amb la Diputació i l’Ajuntament de València», i ha afegit: «Estem en permanent contacte amb el sector de la dansa i amb festivals de dansa d’altres territoris per a estar atents als diferents escenaris que es puguen produir de cara a la desescalada i les concrecions a les quals puguem arribar en matèria cultural».

En aquest context, la directora de Dansa València, Mar Jiménez, ha explicat que: «La situació és molt dura, però no defallirem a reconduir aquesta edició del festival i estem valorant i treballant diferents formats per tal d’adaptar-nos a la realitat concreta i les condicions de cara a novembre».