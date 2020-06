Cultura de la Generalitat convoca els Premis de les Arts Escèniques

Connect on Linked in

El termini d’inscripció és del 15 de juny al 19 de juliol de 2020

Es lliuraran el 2 de novembre al Teatre Principal de Castelló

Cultura de la Generalitat, mitjançant l’Institut Valencià de Cultura, convoca els Premis de les Arts Escèniques 2020 amb els objectius de reconéixer i donar visibilitat als professionals escènics valencians així com incentivar i promocionar la producció escènica valenciana.

Es concediran premis en 18 categories, a més d’un Premi d’Honor a la millor contribució a les arts escèniques valencianes, al llarg de la seua trajectòria professional, a una persona, companyia, societat, associació o institució.

Poden concórrer als Premis de les Arts Escèniques Valencianes 2020 els espectacles professionals i artistes inscrits degudament a través de la pàgina web ‘ivc.gva.es’.

Es poden inscriure espectacles professionals de producció valenciana, així com els artistes vinculats als esmentats espectacles que han de ser nascuts o residents a la Comunitat Valenciana.

Els espectacles han d’haver estat estrenats a qualsevol de les sales, carrers o espais de la Comunitat Valenciana entre l’1 de gener de 2019 i el 30 de juny de 2020. Només en el cas excepcional de les categories de millor espectacle de circ i millor espectacle d’arts de carrer, s’amplia el període de temps d’estrena de l’1 de maig de 2018 al 30 de juny de 2020, per tal d’afavorir l’augment d’inscripcions i atendre l’especificitat respecte dels temps de producció d’espectacles propis d’aquestes dues disciplines.

El període d’inscripció és del 15 de juny al 19 de juliol de 2020. És imprescindible l’enviament de la gravació audiovisual completa de l’espectacle. Igualment és obligatori indicar en quina categoria es vol inscriure l’espectacle i amb quines nominacions professionals hi participa. No es poden inscriure espectacles o professionals que ja han sigut nominats per un mateix treball.

Els espectacles produïts exclusivament per la Generalitat Valenciana (Institut Valencià de Cultura) o en coproducció entre l’IVC i una altra institució pública valenciana o de fora de la Comunitat Valenciana no poden accedir als premis al millor espectacle de teatre, dansa, espectacle per a xiquetes i xiquets, arts de carrer o circ.

Hi haurà dos jurats, un primer encarregat de decidir els nominats o finalistes per cadascuna de les modalitats, format per un màxim de nou personalitats coneixedores de les arts escèniques sense interessos en alguna de les candidatures i consensuades entre les associacions professionals de les arts escèniques, membres de la Mesa de la Cultura Valenciana i l’Institut Valencià de Cultura. Aquest jurat seleccionarà els finalistes per a cada modalitat fins a un màxim de tres per modalitat.

Un segon jurat serà l’encarregat de decidir els premiats entre els candidats proposats pel primer jurat. Aquest jurat ha d’estar configurat per un màxim de nou personalitats rellevants del món cultural valencià designades per l’Institut Valencià de Cultura atenent la seua objectivitat, imparcialitat, capacitat de crítica i coneixement del sector, igualtat de gènere i vertebració territorial.

El Premi d’Honor, el qual serà escollit directament per la institució convocant.

El veredicte final del jurat es donarà a conéixer en l’acte de lliurament d’aquests Premis de les Arts Escèniques Valencianes, el 2 de novembre de 2020 al Teatre Principal de Castelló.