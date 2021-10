Cultura de la Generalitat dona suport a la 5a edició del festival DocsValència

Connect on Linked in

El festival DocsValència, Espai de No Ficció se celebra del 28 d’octubre al 6 de novembre als cinemes Lys de València

La Filmoteca de València projectarà el cicle ‘Dones a quadre’, una nova secció dedicada al cinema sobre els problemes socials de les dones

La secretària autonòmica de Cultura i Esport, Raquel Tamarit, ha participat en la presentació de la 5a edició del festival internacional de cinema documental de València DocsValència, Espai de No Ficció, que se celebra del 28 d’octubre al 6 de novembre als cinemes Lys de València i altres espais culturals de la ciutat.

DocsValència, Espai de No Ficció és un festival de cinema documental que té el suport de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, mitjançant l’Institut Valencià de Cultura.

Segons Raquel Tamarit, “sempre hem estat al costat d’aquest festival lligat a la realitat social, política i cultural des de la no ficció. L’hem vist créixer i ampliar els seus horitzons, sempre amb una programació cinematogràfica de molta qualitat i interés social”, i ha afegit: “DocsValència és molt important per a crear nous públics en l’audiovisual i també molt necessari per les activitats paral·leles formatives i d’internacionalització. Crea xarxa en el nostre sector audiovisual i construeix ponts d’experiències de desenvolupament de projectes arreu del món. Per això és un festival, però també un punt de trobada clau”.

En la presentació de DocsValència també han participat la regidora de Patrimoni i Recursos Culturals de l’Ajuntament de València, Glòria Tello; el director general del festival DocsValència, Pau Montagud; el director executiu del festival, Nacho Navarro; el gerent dels cinemes Lys, Silvino Puig, i els directors del documental ‘Lobster Soup’, Pepe Andreu i Rafa Molés.

Com a novetat, els cinemes Lys seran la seu principal en la qual es projectaran les tres seccions competitives.

El festival també projectarà programació a la Filmoteca de València i l’Octubre Centre de Cultura Contemporània. Les activitats del laboratori de formació, indústria i internacionalització DocsLab se celebren al Col·legi Major Rector Peset.

Enguany, DocsValència ha llançat per primera vegada la convocatòria a l’àmbit internacional. Dels 739 documentals inscrits, 27 seran exhibits en les 46 projeccions programades. Amb la novetat del Premi Global Docs al millor documental internacional, repeteixen el Premi Mirades dedicat al documental valencià i el Premi Panorama, destinat al millor documental espanyol. La dotació econòmica d’aquests premis ascendeix a 6.000 euros.

En la secció Mirades, dedicada al documental valencià, participen cinc produccions: ‘Arcadeología’, de Mario-Paul Martínez; ‘No hay nadie’, de Rafa Cruz i Gonzalo Gurrea; ‘Efest’, de Begoña Tello i Gabriel Cobos; ‘Me voy me voy’, de Paula Giménez Monar, i ‘La palabra maldita’, de Javier Álvarez Solís.

En la secció internacional Global Docs es projecten la brasilera ‘Você não é um soldado’, de Maria Carolina Telles; ‘The other side of the river’, una coproducció entre Alemanya i Finlàndia, dirigida per Antonia Kilian; la txeca ‘A New Shift’, de Jindřich Andrš; la francesa ‘Once Upon a Time in the West… of Africa’, de Romain Potocki, i la polonesa ‘Butterfly’s Dream’, de Jaroslaw Szmidt.

En la secció Panorama, dedicada al documental nacional, es projecta ‘Marcos y Vida’, de Marcos Macarro; ‘Non Dago Mikel?’, d’Amaia Merino i Miguel Ángel Llamas; ‘Balandrau, infern glaçat’, de Guille Cascante; ‘La última cinta desde Bosnia’, d’Albert Solé; ‘Kuartk Valley’, de Maider Oleaga, ‘No somos nada’, de Javier Corcuera, i ‘Bienvenidos a España’, de Juan Antonio Moreno.

‘Lobster Soup’

Dirigit per Pepe Andreu i Rafa Molés, ‘Lobster Soup’ és la producció valenciana que va guanyar la quarta edició virtual del festival. El documental és la pel·lícula inaugural de 2021. Amb aquesta projecció el dijous 28 d’octubre, a les 20 hores, als cinemes Lys, el documental comença la seua exhibició en sales i la carrera pels Premis Goya, que es lliuraran a València el 12 de febrer de 2022.

Fruit de la coproducció amb Islàndia i Finlàndia, ‘Lobster Soup’ és un documental que va prendre forma i es va desenvolupar en el laboratori de creació i desenvolupament DocsLab. Amb ajudes a la producció de l’IVC, és una pel·lícula que torna a València després d’una impressionant trajectòria internacional per més de 18 festivals.

Dins de les projeccions especials, figura també ‘Los ojos de Ariana’, de Ricardo Macián, un documental valencià de 2006 sobre com van arriscar la vida els treballadors de la Filmoteca d’Afganistan per tal de salvar el patrimoni fílmic del país del primer govern dels talibans.

Cicle ‘Dones a quadre’ a la Filmoteca de València

Dins de la programació no competitiva, la Filmoteca de València acollirà una nova secció dedicada al cinema de producció recent que fa una denúncia i reflexiona sobre les nombroses tragèdies humanes i les situacions de marginació que pateixen les dones a tot el món.

En aquest cicle figuren ‘Hermanas de los árboles’, de l’argentina Camila Menéndez i Lucas Peñafort, l’alemanya ‘Lovemobil’, de la directora Elke Margarete Lehrenkrauss; ‘Missing Girls’, del rus Vadim Vitovtsev; ‘Clean Hands’, de Michael Dominic, i la sueca ‘Ninosca’, Peter Torbiörnsson.