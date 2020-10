Cultura de la Generalitat emprendrà un primer bloc d’actuacions al monestir de la Valldigna per valor de 300.000 euros

Connect on Linked in

La secretària autonòmica de Cultura i Esport, Raquel Tamarit i la directora general de Cultura i Patrimoni, Carmen Amoraga s’han reunit amb els representants de la Mancomunitat de la Valldigna

La secretària autonòmica de Cultura i Esport, Raquel Tamarit, acompanyada per la directora general de Cultura i Patrimoni, Carmen Amoraga s’han reunit amb els representants de la Mancomunitat de la Valldigna per a explicar-los de primera mà les diferents actuacions programades per a la recuperació patrimonial del monestir de la Valldigna.

Segons la secretària autonòmica: “És important realitzar aquestes reunions per tal de treballar de manera unida, ja que és voluntat de la Generalitat dur endavant totes les actuacions que calguen per a preservar el llegat patrimonial del monestir de la Valldigna” i ha afegit que “és per això que ja tenim programada una primera inversió d’uns 300.000 euros en actuacions molt concretes”.

En aquest sentit, la secretària autonòmica i la directora general han explicitat el calendari de mesures que hi ha planificades: actuacions d’emergència; actuacions de manteniment i funcionament; obres d’accessibilitat; i l’elaboració d’un projecte integral d’actuacions de recuperació patrimonial.

Pel que fa a les actuacions d’emergència, consisteixen a retirar la vegetació en punts dels edificis monumentals com és el cas del campanar o el reforç de l’escaiola de l’església. La previsió és que aquesta actuació s’inicie al principi de novembre amb un cost d’aproximadament 50.000 euros.

Pel que fa a les actuacions per al manteniment dels edificis, es tracta d’elements de millora com la detecció i solució de goteres o el condicionament del quadre elèctric. Aquestes mesures estan programades per a emprendre-les a partir de la segona quinzena de novembre amb un cost de més de 50.000 euros.

Durant els primers mesos de 2021 es procedirà a realitzar les obres d’accessibilitat necessàries per tal de garantir l’obertura del monestir de manera habitual per als visitants. Aquestes millores comportaran una inversió de 200.000 euros per part de Cultura de la Generalitat.

Així mateix, durant 2021 s’elaborarà un projecte integral per a escometre les diferents actuacions que siguen necessàries per a la rehabilitació patrimonial del monestir. En paraules de Raquel Tamarit, “és necessari que disposem d’una guia general que ens done una nítida radiografia de l’actuació global que necessita el monestir de la Valldigna en qüestions purament patrimonials per tal de poder emprendre de manera calendaritzada i ordenada allò que siga necessari”.

Cal recordar que Cultura de la Generalitat, per primera vegada en 2020, va establir un conveni de col·laboració amb la Mancomunitat de la Valldigna per a la realització i disseny de programació cultural en el recinte del reial monestir de Santa Maria de la Valldigna. Per a dur-lo a terme, la Conselleria hi destina 100.000 euros anuals. “Aquesta mesura està funcionant molt bé, ja que la Mancomunitat de la Valldigna està organitzant activitats culturals que estan revitalitzant el teixit sociocultural de la comarca i fent que el monestir de la Valldigna siga un punt de trobada, de reflexió i de formació per a la ciutadania”.–