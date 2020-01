Cultura de la Generalitat presenta el Trovam, la Fira de la Música Valenciana, en FITUR

Connect on Linked in

La pròxima edició d’aquesta fira musical referent del territori valencià serà del 12 al 14 de novembre

La Fira Valenciana de la Música Trovam – Pro Weekend s’ha presentat en FITUR. L’acte ha tingut la presència de Marga Landete, directora adjunta de Música i Cultura Popular de l’Institut Valencià de Cultura, i d’Armand Llàcer, gerent i coordinador general del Trovam.

Enguany el Trovam celebra la 8a edició entre el 12 i el 14 de novembre. Una vegada més, la ciutat de Castelló acollirà una vasta programació professional, amb xarrades, tallers i trobades, per tal de diagnosticar l’estat de la indústria i facilitar els intercanvis entre els agents del sector. D’altra banda, la capital de la Plana Alta tornarà a tindre diversos escenaris en què actuaran bandes i solistes consagrats i emergents.

La directora adjunta de Música i Cultura Popular de l’IVC, Marga Landete, ha explicat que “el Trovam ompli Castelló de música i de visitants. Més de 500 professionals del nostre territori i estatals visiten la capital de la Plana per a fer negocis, reflexionar sobre la indústria musical i oferir més de 50 concerts. Per a nosaltres el Trovam és una eina imprescindible per a impulsar la música professional en el nostre territori, i estar hui ací ens permet donar a conéixer aquest espai de negoci musical valencià en un aparador estatal i internacional com és FITUR, per a atraure i ampliar més promotors en la pròxima edició”.

L’última edició del Trovam – Pro Weekend va tindre lloc entre el 7 i el 9 de novembre de 2019 amb un gran èxit de participació i públic. En aquest sentit, més de 500 professionals (un 10 % més que en l’edició anterior) es van inscriure en les diverses activitats proposades per l’organització. A més, representants institucionals, experts i acadèmics van analitzar la situació actual del sector i els reptes que s’han d’afrontar en el futur. Les trobades de diverses entitats com l’Associació Estatal de Sales Privades de Música en Directe (ACCES), els tallers pràctics i els ‘speed meetings’ entre artistes, promotors i discogràfiques van completar una extensa programació professional.

D’altra banda, les desenes d’actuacions celebrades en diversos punts de Castelló van aplegar més de 15.000 persones. Cal destacar que la 7a edició de la Fira Valenciana de la Música va tindre un cartell paritari, d’estils diversos, en què destacaven els intèrprets autòctons i les estrenes i projectes de recent concepció. Així mateix, i com ja és habitual, s’hi van conjugar noms ja consolidats (León Benavente, El Diluvi, Mara Aranda, Pau Alabajos, Mishima) i nous valors (Émbolo, Nomembers, Lisasinson, Derby Motoreta’s Burrito Kachimba, Anna Ferrer).

La Fira Valenciana de la Música Trovam – Pro Weekend està organitzada per la Valencian Music Association (VAM!) amb el suport de l’Institut Valencià de Cultura i la col·laboració de l’Ajuntament de Castelló i la Diputació de Castelló.

La iniciativa forma part del programa de desenvolupament estratègic ‘Fes cultura’ de Cultura de la Generalitat i té el suport de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), d’À Punt Mèdia, de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies i de Turisme Comunitat Valenciana. També hi participen altres organismes com ara l’Associació de Promotors Musicals de la Comunitat Valenciana (MusicaProCV), l’Associació Valenciana de Sales de Música en Directe (En Viu!), el Mercat de Música Viva de Vic, la Fira Mediterrània de Manresa, la Fira B! (Illes Balears), l’Associació Estatal de Sales Privades de Música en Directe (ACCES), el circuit de música portuguesa OuTonalidades, l’Hotel del Golf Playa i Cerveza Turia.